Циганков зацікавив представників п'яти європейських чемпіонатів – ЗМІ

На українця виник неабиякий попит у літнє трансферне вікно

Вінгер іспанської «Жирони» Віктор Циганков опинився на радарі низки іменитих клубів Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

На фоні перемовин українця з амстердамським «Аяксом» додалися й інші претенденти на вихованця київського «Динамо». Інтерес до Циганкова виявляють команди іспанської Ла Ліги – «Вільярреал» і севільський «Бетіс». Також ним цікавляться англійський «Сандерленд», «Аталанта» з італійського Бергамо та бельгійський «Брюгге».

Після вильоту «Жирони» вінгер окреслив намір покинути лави каталонців. Пріоритетом Циганкова залишається Ла Ліга. Водночас «Аякс» у міжсезоння очолив Мічел, який свого часу запросив українця до Іспанії та зробив його там помітною фігурою.

Циганков у минулому сезоні провів 34 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав сім голів і п'ять результативних передач. Контракт вінгера з «Жироною» розрахований до літа 2027 року.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

