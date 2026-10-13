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Даяна Ястремська пробилась до другого кола тисячника в Ухані

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Даяна Ястремська пробилась до другого кола тисячника в Ухані
Даяна Ястремська здобула першу з 2019 року перемогу в Ухані
фото: Instagram Даяни Ястремської

Даяна Ястремська у трьох сетах здолала Крістіна Букса

Тенісистка Даяна Ястремська (WTA 103) зустрілась з іспансською спортсменкою Кістіаною Буксою (WTA 38) у WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

Протистояння українки та іспанки тривало 2 години та 14 хвилин.

Перший сет Ястремська виграла з рахунком 6:4. Друга партія була дуже напруженою, перемогу в ній вирвала іспанка. Фінальний сет вийшов найлегшим для Даяни – 6:3.

У другому колі на Даяну Ястремську чекає протистояння з представницею США Івою Йович (WTA 11).

WTA 1000. Ухань. Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Крістіна Букша (Іспанія) – 6:4, 5:7, 6:3

До слова, українка Юлія Стародубцева поступилася американській тенісистці Кеті Макнеллі в першому раунді Wuhan Open.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вперше з 2021 року піднялася на шосте місце рейтингу WTA.

На турнірі WTA 1000 у Пекіні українка дісталася чвертьфіналу, де поступилася китаянці Чжен Ціньвень, яка стала переможницею змагань.

За свій виступ у Китаї Світоліна заробила 215 рейтингових очок і збільшила свій доробок до 5024 балів.

 

Теги: теніс Даяна Ястремська

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