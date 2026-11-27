З 27 по 28 листопада у Санкт-Петербурзі відбудеться розіграш пропагандистського турніру «Трофеї Північної Пальміри (ТПП)». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Генеральним спонсором змагань є компанія «Газпром», а організатором – «Формула ТХ» з директоркою Наталією Камельзон, яка раніше займалась проведенням офіційних турнірів ATP і WTA. Серед партнерів чемпіонату вказана і місцева влада.

Серед учасників цього року: Діана Шнайдер, Карен Хачанов, чемпіонка юніорського Вімблдону 2026 Анна Пушкарьова, Олександр Бублик, Анастасія Потапова, Камілла Рахімова, Юлія Путінцева, Адріан Маннаріно (Франція).

Уперше на турнірі зіграють британець Ден Еванс і француз Корентен Муте.

Ролі капітанів виконають Янко Типсаревич (Сербія) і Олена Весніна.

Окрім традиційної боротьби у командному форматі, організатори запропонують вболівальникам можливість пройти майстер-клас у групі в одного з топгравців за гроші (50 тисяч рублів).

Також на глядачів очікує матч у форматі «Битва статей», в якому зіграє Діана Шнайдер, яка нещодавно виступила на Підсумковому турнірі WTA, і Ден Еванс.

З першого розіграшу у 2022 році головним спонсором «ТПП» є компанія «Газпром», яка наповнює бюджет країни-агресора і, згідно із низкою журналістських розслідувань, фінансує власні добровольчі батальйони, що беруть участь у війні проти України. Проти «Газпрому», його дочірніх структур, пов’язаних банків і проєктів діють різноманітні обмеження з боку України, ЄС, США та інших держав.

Пізніше, 5 грудня, у Москві на волейбольній арені «Динамо» відбудеться показовий турнір WOW Cup, хедлайнерами якого стануть Данило Медведєв і Андрій Рубльов. Перед чоловічим матчем анонсують жіночий поєдинок Анастасії Потапової проти Анни Калінської.

Відомо, що захід відбудеться за підтримки букмекера Winline. В Україні діють санкції проти цієї компанії.

Нагадаємо, Україна дізналася потенційних суперників у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.