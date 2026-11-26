Українська тенісистка Еліна Світоліна та її команда заздалегідь домовилися з організаторами Підсумкового турніру про те, що на церемонії нагородження після фінального матчу з росіянкою Міррою Андрєєвою спортсменки не проголошуватимуть традиційних промов з привітаннями. Тенісистки мали лише відповідати на питання ведучого церемонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що ведучий не повинен був ставити Андрєєвій жодних питань про Світоліну. Росіянка знала позицію української команди, але все одно вирішила безпосередньо звернутися до Еліни.

Під час церемонії нагородження Еліна, яка виступала першою, не згадала Андрєєву у своїй промові. Також після завершення фіналу українка традиційно не потиснула руку російській суперниці, дотримуючись своєї позиції від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Натомість уже після виступу Світоліної Андрєєва у своїй промові привітала українку з успішним сезоном і відзначила її повернення до тенісу після народження доньки. Публічної відповіді Світоліної на ці слова не було. Це спричинило критику на адресу українки у соціальних мережах.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026.

У першій партії Еліна Світоліна постійно була у ролі наздоганяючої. Вона віддала суперниці перший гейм на своїй подачі, але потім змогла зробити зворотній брейк і зрівняти рахунок до 2:2. Далі наша тенісистка навіть стала ситуативною лідеркою сету (3:2), але потім програла три поспіль гейми і рахунок став 3:5. Українку це не спинило, бо вона відігралася і зробила рахунок 5:5, але кінцівка все ж залишилася за росіянкою – 5:7.

У другому сеті грі була притаманна подібна динаміка. Партія знову почалася з брейку від Андрєєвої, але Світоліна у дуже важкому геймі вирвала собі зворотній брейк. Українка після цього знову заробила лідерство (2:1), утім після цього третя ракетка світу видала серію з трьох поспіль виграних геймів поспіль, що зробило рахунок 2:4. Вирішальним геймом другої партії став сьомий гейм, де Андрєєва мала одразу чотири можливості заробити подачу на матч. Жодну з них вона не реалізувала, і Світоліна отримала шанс залишитися у грі.

Наступний гейм Андрєєва, тому Світоліна опинилася під значним тиском, де їй треба було брати два гейми поспіль. На жаль, зробити їй це не вдалося, і тому титул чемпіонки Підсумкового турніру відійшов Міррі Андрєєвій.