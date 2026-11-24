Сьогодні, 24 листопада, оновився рейтинг команд, які беруть участь в розіграші Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію тенісу України.

Україна, яка цього року вперше в історії зіграла у фіналі командного Кубку світу, залишилася на третій позиції, її випереджають Італія та Чехія.

Третє місце у гарантувало нашій збірній потрапляння в число сіяних команд у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг 2027

Таким чином став відомий список наших потенційних суперників:

Польща (8 місце в рейтингу)

Японія (10)

Австралія (11)

Бельгія (13)

Бразилія (15)

Словенія (17)

Таїланд (25)

Матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться в квітні 2027 року.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.