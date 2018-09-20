«Барселона» презентувала українського новачка команди Пустового (відео)



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Артем Пустовий (4-й зліва). Фото: БК Барселона

Іспанський клуб провів офіційну презентацію новачків

Іспанська «Барселона» провела офіційну презентацію новачків команди.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Учасником заходу серед інших став український центровий Артем Пустовий.

Repasamos lo más destacado de la rueda de prensa de presentación de las nuevas incorporaciones del curso 2018/19



#ForçaBarça! pic.twitter.com/OBtljPGhNo — Barça Basket (@FCBbasket) 19 сентября 2018 г.

«Для мене це важливий крок вперед у кар’єрі. Сподіваюся, сезон складатиметься вдало, а ми боротимемося за титули», - зазначив на презентації українець.

Нагадаємо, під час літнього міжсезоння «Барселона» викупила Пустового у «Обрадойро», уклавши з 26-річним українцем угоду на три сезони.

Новий клуб нашого центрового не відпустив його до національної збірної на останні матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Іспанії (76:65) та Чорногорії (84:90).