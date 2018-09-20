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    «Барселона» презентувала українського новачка команди Пустового (відео)

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    Артем Пустовий (4-й зліва). Фото: БК Барселона - «Барселона» презентувала українського новачка команди Пустового (відео)
    Артем Пустовий (4-й зліва). Фото: БК Барселона

    Іспанський клуб провів офіційну презентацію новачків

    Іспанська «Барселона» провела офіційну презентацію новачків команди.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Учасником заходу серед інших став український центровий Артем Пустовий.

    «Для мене це важливий крок вперед у кар’єрі. Сподіваюся, сезон складатиметься вдало, а ми боротимемося за титули», - зазначив на презентації українець.

    Нагадаємо, під час літнього міжсезоння «Барселона» викупила Пустового у «Обрадойро», уклавши з 26-річним українцем угоду на три сезони.

    Новий клуб нашого центрового не відпустив його до національної збірної на останні матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Іспанії (76:65) та Чорногорії (84:90).

    баскетбол
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