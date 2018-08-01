Бразильський нападник забив і зробив асист в дебютному матчі за «Ворсклу» (відео)



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Новобранці Артур і Ніколас Карека. Фото ФК «Ворскла»

Другий новачок, 23-річний лівий захисник Артур Батіста, провів на полі перший тайм

Новачок «Ворскли» форвард Ніколас Карека дебютував за полтавський клуб в товариському матчі проти «Кременя» (2:1).

23-річний бразилець на 28-й хвилині зустрічі віддав результативний пас на Олександра Кобахідзе, а в кінцівці тайму і сам забив.

Другий новачок, 23-річний лівий захисник Артур Батіста, провів на полі перший тайм.

«Мені приємно, що зміг приєднатися до перемоги «Ворскли». Я щасливий», - прокоментував свій дебют Карека.

Нагадаємо, Артур підписав контракт на два роки, Карека - на один.

23-річний захисник Артур Серджіо Батіста де Соуза із клубу «Інтернасьйональ» (Порту-Алегрі) покликаний закрити позицію лівого оборонця, а 21-річний форвард Ніколас Морес да Круз із клубу «Греміо» спробує проявити свої найліпші навички в атаці.

Джерело: ua.tribuna.com