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    Бразильський нападник забив і зробив асист в дебютному матчі за «Ворсклу» (відео)

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    <span>Новобранці Артур і Ніколас Карека. Фото ФК &laquo;Ворскла&raquo;</span> - Бразильський нападник забив і зробив асист в дебютному матчі за «Ворсклу» (відео)
    Новобранці Артур і Ніколас Карека. Фото ФК «Ворскла»

    Другий новачок, 23-річний лівий захисник Артур Батіста, провів на полі перший тайм

    Новачок «Ворскли» форвард Ніколас Карека дебютував за полтавський клуб в товариському матчі проти «Кременя» (2:1).

    23-річний бразилець на 28-й хвилині зустрічі віддав результативний пас на Олександра Кобахідзе, а в кінцівці тайму і сам забив.

    Другий новачок, 23-річний лівий захисник Артур Батіста, провів на полі перший тайм.

    «Мені приємно, що зміг приєднатися до перемоги «Ворскли». Я щасливий», - прокоментував свій дебют Карека.

    Нагадаємо, Артур підписав контракт на два роки, Карека - на один.

    23-річний захисник Артур Серджіо Батіста де Соуза із клубу «Інтернасьйональ» (Порту-Алегрі) покликаний закрити позицію лівого оборонця, а 21-річний форвард Ніколас Морес да Круз із клубу «Греміо» спробує проявити свої найліпші навички в атаці.

    Джерело: ua.tribuna.com

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