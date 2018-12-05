Феєрична та надійна гра Луніна у матчі Кубку Іспанії. Відео



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Відбитий пенальті вивів команду українського воротаря у наступний раунд

Іспанська преса залилася хвалебними промовами на адресу українського воротаря.

«Ніч Андрія Луніна», «Андрій Лунін: парад українця», «Лунін залишає «Леганес» у Кубку», «Фортуна та Лунін просувають Леганес», «Лунін приміряє маску героя та витягає «Леганес» в 1/8 фіналу» – такими заголовками з учорашнього пізнього вечора рясніє іспанська преса.

Іспанські колеги в захваті від дій воротаря збірної України в поєдинку 1/16 фіналу Кубку Іспанії «Райо Вальєкано» - «Леганес» (0:1), передає zbirna.com.

Саме Лунін став героєм зустрічі, відбивши пенальті та виконавши кілька справді вражаючих сейвів.

Подивіться самі, як Андрій втягнув «Леганес» в 1/8 турніру.