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    Феєрична та надійна гра Луніна у матчі Кубку Іспанії. Відео

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    Феєрична та надійна гра Луніна у матчі Кубку Іспанії. Відео

    Відбитий пенальті вивів команду українського воротаря у наступний раунд

    Іспанська преса залилася хвалебними промовами на адресу українського воротаря.

    «Ніч Андрія Луніна», «Андрій Лунін: парад українця», «Лунін залишає «Леганес» у Кубку», «Фортуна та Лунін просувають Леганес», «Лунін приміряє маску героя та витягає «Леганес» в 1/8 фіналу» – такими заголовками з учорашнього пізнього вечора рясніє іспанська преса.

    Іспанські колеги в захваті від дій воротаря збірної України в поєдинку 1/16 фіналу Кубку Іспанії «Райо Вальєкано» - «Леганес» (0:1), передає zbirna.com.

    Саме Лунін став героєм зустрічі, відбивши пенальті та виконавши кілька справді вражаючих сейвів.

    Подивіться самі, як Андрій втягнув «Леганес» в 1/8 турніру.

    Читайте також: Як Лунін і Зозуля втрачали голову в Іспанії. Європейські ЗМІ про наших футболістів за кордоном.
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