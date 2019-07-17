  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Ібрагімович на тренуванні продемонстрував ефектний трюк з м'ячем (відео)

    • Розсилка
    Ібрагімович на тренуванні продемонстрував ефектний трюк з м'ячем (відео)

    «Кришка пляшки або м'яч. Яка різниця!»

    Форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович на тренуванні показав ефектний трюк з м'ячем. Відео шведський футболіст опублікував в соціальній мережі.

    Читайте також

    «Кришка пляшки або м'яч. Яка різниця!», - написав Ібрагімович в Twitter.

    Ібрагімович захищає кольори «Лос-Анджелес Гелаксі» з 2018 року. У своїй кар'єрі нападник також виступав за «Мальме», «Ювентус», «Інтер», «Барселону», «Мілан», «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Юнайтед». За цей час Златан став володарем 31 трофея. До збірної Швеції 37-річний уродженець Мальме викликався на протязі 18 років - з 2001 по 2018 рік.

    Раніше Ібрагімович зізнався, що готовий повернутися в «Аякс» після завершення кар'єри. Нагадаємо, швед виступав за амстердамський клуб з 2001 по 2004 рік.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ