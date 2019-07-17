Ібрагімович на тренуванні продемонстрував ефектний трюк з м'ячем (відео)



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«Кришка пляшки або м'яч. Яка різниця!»

Форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович на тренуванні показав ефектний трюк з м'ячем. Відео шведський футболіст опублікував в соціальній мережі.

Bottlecap or Ball no difference! pic.twitter.com/Nay0x2NJPT — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 июля 2019 г.

«Кришка пляшки або м'яч. Яка різниця!», - написав Ібрагімович в Twitter.

Ібрагімович захищає кольори «Лос-Анджелес Гелаксі» з 2018 року. У своїй кар'єрі нападник також виступав за «Мальме», «Ювентус», «Інтер», «Барселону», «Мілан», «Парі Сен-Жермен» і «Манчестер Юнайтед». За цей час Златан став володарем 31 трофея. До збірної Швеції 37-річний уродженець Мальме викликався на протязі 18 років - з 2001 по 2018 рік.

Раніше Ібрагімович зізнався, що готовий повернутися в «Аякс» після завершення кар'єри. Нагадаємо, швед виступав за амстердамський клуб з 2001 по 2004 рік.

Джерело: Чемпионат.com