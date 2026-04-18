Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу

Українські хокеїсти оформили камбек

Збірна України з хокею U18 у поєдинку першого туру Чемпіонату світу здолала збірну Словенії (4:2). Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

В середині першого періоду збірній Словенії вдалося реалізувати більшість та вийти вперед. Однак, на 14-й хвилині нападник Платон Ісаєв зрівняв рахунок, а через три хвилини Олексій Толкунов вивів збірну України вперед.

У другому періоді словенці відновили рівновагу. Нічия протрималась до середини третього періоду, коли «синьо-жовті» реалізували більшість. Шайба в активі Володимира Науменка. За декілька секунд до фінальної сирени українські хокеїсти забили вчетверте і зняли усі питання в матчі – 4:2.

Завдяки цій перемозі збірна України посідає другу сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Казахстану за різницею закинутих шайб. У неділю Україна продовжить турнір матчем проти Угорщини.

Хокей. Чемпіонат світу-2026 U18. Дивізіон IA. Перший тур

Словенія – Україна 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Чемпіонат світу U18 з хокею: що потрібно знати

Україна четвертий рік поспіль виступить у дивізіоні IA юнацького Чемпіонату світу. При цьому «синьо-жовті» були близькими до повернення в елітний дивізіон у минулих двох розіграшах світової першості. Зокрема, торік українці програли лише один поєдинок збірній Данії, яка в підсумку виграла групу.

Цього року суперниками збірної України U18 є команди Казахстану, Швейцарії, Польщі, Словенії та Угорщині. За підсумками п'яти матчів визначиться один переможець групи, який в наступному сезоні зіграє в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, київський «Сокіл» розглядає можливість виступати наступного сезону в хокейному чемпіонаті Польщі або Румунії.