Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії

Калніньш грав за «Амур» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну

Латвійська рада спортивних федерацій розгляне можливість позбавити тренерського сертифікату колишнього воротаря національної команди Яніса Калніньша за виступ у російській Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Причиною рішення може стати гра Калніньша за хабарівський «Амур» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він виступав за команду в КХЛ у сезонах 2022/23 та 2023/24. Зазначається, що це можна розцінити як порушення етичних принципів.

«Це дуже неоднозначне питання – з одного боку, це обмеження трудових прав, але ми безумовно маємо дивитися в майбутнє та оцінювати пропорційність.

Ми також надали Міністерству освіти і науки Латвії пропозиції щодо внесення поправок у відповідне положення, там також є можливості для оцінки етичних питань у контексті зупинення дії сертифікатів тренерів.

Крім того, існує комісія, яка може ухвалити рішення з цього питання», – сказав голова організації Володимир Штейнбергс.

34-річний Калніньш завершив професійну кар'єру. За збірну Латвії голкіпер грав на двох чемпіонатах світу (2017, 2021 роки) та Олімпійських іграх (2022 рік).

