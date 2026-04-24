Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
34-річний Калніньш вже завершив професійну кар'єру

Калніньш грав за «Амур» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну

Латвійська рада спортивних федерацій розгляне можливість позбавити тренерського сертифікату колишнього воротаря національної команди Яніса Калніньша за виступ у російській Континентальній хокейній лізі (КХЛ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Причиною рішення може стати гра Калніньша за хабарівський «Амур» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він виступав за команду в КХЛ у сезонах 2022/23 та 2023/24. Зазначається, що це можна розцінити як порушення етичних принципів.

«Це дуже неоднозначне питання – з одного боку, це обмеження трудових прав, але ми безумовно маємо дивитися в майбутнє та оцінювати пропорційність.

Ми також надали Міністерству освіти і науки Латвії пропозиції щодо внесення поправок у відповідне положення, там також є можливості для оцінки етичних питань у контексті зупинення дії сертифікатів тренерів.

Крім того, існує комісія, яка може ухвалити рішення з цього питання», – сказав голова організації Володимир Штейнбергс.

34-річний Калніньш завершив професійну кар'єру. За збірну Латвії голкіпер грав на двох чемпіонатах світу (2017, 2021 роки) та Олімпійських іграх (2022 рік).

Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Російські фігуристи поскаржилися, що важко переносять відсторонення від змагань
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Українські борчині здобули три золоті нагороди на старті Чемпіонату Європи
Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026
Збірна Саудівської Аравії з футболу призначила нового тренера перед Чемпіонатом світу 2026
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ
В УАФ вже визначилась із двома кандидатами на посаду тренера збірної України – ЗМІ

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
