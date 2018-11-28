Ліга чемпіонів. «Манчестер Сіті» зіграв унічию з «Ліоном», «Рома» програла «Реалу». Інші матчі (відео)



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Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі весь матч

У вівторок, 27 листопада, відбулися перші матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Як відомо, «Шахтар» у компенсований час вирвав перемогу у «Гоффенгайма» (відео).

У свою чергу ЦСКА вдома програв «Вікторії», «Аякс» на виїзді переграв АЕК Чигринського (відео).

В інших матчах «Манчестер Сіті» зіграв унічию з «Ліоном», «Баварія розгромила «Бенфіку», «Ювентус» мінімально переграв «Валенсію», «Манчестер Юнайтед» переміг «Янг Бойз», а «Рома» вдома програла мадридському «Реалу».

Зазначимо, що хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі весь матч.

Ліга чемпіонів з футболу

Матчі 5-го туру

«Ліон» (Франція) - «Манчестер Сіті» (Англія) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - Корне (55), 1:1 - Лапорт (62), 2:1 - Корне (81), 2:2 - Агуеро (83)

«Ліон»: Антоні Лопеш, Денайєр, Марсело, Марсал, Рафаел (Тете, 74), Ндомбеле, Ауар, Менді, Фекір (Траоре, 84), Корне (Тер'є, 89), Депай

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Стоунз, Лапорт, Зінченко, Стерлінг, Фернандіньо, Сільва, Марез, Агуеро (Фоден, 90), Сане (Делф, 71).

Попередження: Фернандіньо (23), Стерлінг (34), Менді (62)

«Баварія» (Німеччина) - «Бенфіка» (Португалія) 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - Роббен (13), 2:0 - Роббен (30), 3:0 - Левандовськи (36), 3:1 - Жедсон (46), 4:1 - Левандовськи (51), 5:1 - Рібері (76)

«Ювентус» (Італія) - «Валенсія» (Іспанія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Манджукич (59)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) - «Янг Бойз» (Швейцарія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Феллайні (90)

«Рома» (Італія) - «Реал» (Іспанія) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Бейл (47), 0:2 - Васкес (59)