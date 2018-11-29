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    Ліга Європи. «Динамо» на виїзді переграло «Астану» (відео)

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    &laquo;Динамо&raquo; на виїзді виграло в &laquo;Астани&raquo; - Ліга Європи. «Динамо» на виїзді переграло «Астану» (відео)
    «Динамо» на виїзді виграло в «Астани»
    Фото: УЄФА

    Гол на 29-й хвилині забив Беньямін Вербич

    У четвер, 29 листопада, «Динамо» в Казахстані провело матч проти місцевої «Астани» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

    Гол на 29-й хвилині забив Беньямін Вербич, який поклав м'яч точно в кут воріт «Астани».

    Варто відзначити класний асист п'ятою від Циганкова.

    У підсумку зустріч так і завершилася з рахунком 1:0 на користь київського клубу.

    Кияни достроково зайняли перше місце у групі.

    Ліга Європи з футболу

    Матч 5-го туру

    «Астана» (Казахстан) - Динамо (Україна) 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Вербич (29)

    «Астана»: Ерич, Анічич, Постніков, Рукавіна, Маєвський, Рішард, Томасов, Зайнутдінов (Шомко, 76), Кляйнгайслер, Муртазаєв, Кабананга (Янга, 62)

    «Динамо»: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Че-Че, Шепелєв, Циганков (Морозюк, 84), Шапаренко (Гармаш, 64), Сідклей, Вербич (Сидорчук, 76)

    Попередження: Постніков (32), Кляйнгайслер (87), Че-Че (90)

    Як відомо, у першому матчі в Києві команди зіграли внічию 2:2.

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