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    Представлено офіційний проморолик бою Олександр Усик - Тоні Беллью (відео)

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    Представлено офіційний проморолик бою Олександр Усик - Тоні Беллью (відео)

    Бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері

    Компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Олександр Усик - Тоні Беллью.

    Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

    Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.

    Зазначимо, що бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.

    бокс Олександр Усик
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