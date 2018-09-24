Представлено офіційний проморолик бою Олександр Усик - Тоні Беллью (відео)
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Бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері
Компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Олександр Усик - Тоні Беллью.
Останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, 14-го вересня стало відомо, що бій Усик - Беллью пройде 10 листопада в Манчестері.
Зазначимо, що бій з Тоні Беллью стане для абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика п'ятим поспіль поєдинком, який пройде на території опонента.