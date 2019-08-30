  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    П’ять років тому українські веслувальники встановили світовий рекорд, який тримається й досі (відео)

    • Розсилка

    Парна четвірка виграла світову першість з найкращим часом на планеті

    30 серпня 2014 року, українська четвірка парна перемогла на чемпіонаті світу з академічного веслування, встановивши при цьому світовий рекорд 5.32.26, який і до сьогодні залишається неперевершеним.

    Історичну перемогу принесли тоді Україні в Амстердамі Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько.

     

    Нагадаємо, цими дня більша частина зіркового екіпажу, а саме Дмитро Міхай, Олександр Надтока та Іван Довгодько, змагаються за Олімпійські ліцензії в Токіо 2020 на чемпіонаті світу в Австрійському Лінці. Пробитися до основного фіналу, де розігрують ще й медалі, українцям не вдалося, втім шанс здобути перепустку  на Олімпіаду ще є.

     Читайте також: Норвезький легкоатлет встановив рекорд Європи на етапі «Діамантової ліги» (відео)
    Читайте також
    веслування рекорд Іван Довгодько Дмитро Міхай Олександр Надтока
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ