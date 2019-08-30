П’ять років тому українські веслувальники встановили світовий рекорд, який тримається й досі (відео)



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Парна четвірка виграла світову першість з найкращим часом на планеті

30 серпня 2014 року, українська четвірка парна перемогла на чемпіонаті світу з академічного веслування, встановивши при цьому світовий рекорд 5.32.26, який і до сьогодні залишається неперевершеним.

Історичну перемогу принесли тоді Україні в Амстердамі Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько.

Нагадаємо, цими дня більша частина зіркового екіпажу, а саме Дмитро Міхай, Олександр Надтока та Іван Довгодько, змагаються за Олімпійські ліцензії в Токіо 2020 на чемпіонаті світу в Австрійському Лінці. Пробитися до основного фіналу, де розігрують ще й медалі, українцям не вдалося, втім шанс здобути перепустку на Олімпіаду ще є.