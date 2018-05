Син президента Ліберії забив дебютний гол за футбольну збірну США (відео)

Тімоті Веа забив у ворота Болівії

Збірна США переграла Болівію у товариському матчі з футболу.

Автором третього забитого м'яча став нападник «ПСЖ» та син легендарного футболіста, а нині президента Ліберії Джорджа Веа Тімоті.

18-річний нападник відзначився голом у своєму другому матчі за американську команду.

США – Болівія – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Ціммерман (37), 2:0 – Сарджент (52), 3:0 – Веа (59)

Tim Weah's last kick of the game is a goal-scoring one. Left back Antonee Robinson sets up the PSG winger for the #USMNT's third (via @ussoccer_mnt) pic.twitter.com/OkctEBjQ5o