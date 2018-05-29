Син президента Ліберії забив дебютний гол за футбольну збірну США (відео)
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Тімоті Веа забив у ворота Болівії
Збірна США переграла Болівію у товариському матчі з футболу.
Автором третього забитого м'яча став нападник «ПСЖ» та син легендарного футболіста, а нині президента Ліберії Джорджа Веа Тімоті.
18-річний нападник відзначився голом у своєму другому матчі за американську команду.
Товариський матч з футболу
США – Болівія – 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – Ціммерман (37), 2:0 – Сарджент (52), 3:0 – Веа (59)
Tim Weah's last kick of the game is a goal-scoring one. Left back Antonee Robinson sets up the PSG winger for the #USMNT's third (via @ussoccer_mnt) pic.twitter.com/OkctEBjQ5o— Planet Fútbol (@si_soccer) 29 травня 2018 р.
Нагадаємо, легендарний колишній футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії у грудні 2017 року.
Зауважимо, що Тімоті дебютував за «ПСЖ» у березні нинішнього року.
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