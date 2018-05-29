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    Син президента Ліберії забив дебютний гол за футбольну збірну США (відео)

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    Тімоті Веа - Син президента Ліберії забив дебютний гол за футбольну збірну США (відео)
    Тімоті Веа

    Тімоті Веа забив у ворота Болівії

    Збірна США переграла Болівію у товариському матчі з футболу.

    Автором третього забитого м'яча став нападник «ПСЖ» та син легендарного футболіста, а нині президента Ліберії Джорджа Веа Тімоті.

    18-річний нападник відзначився голом у своєму другому матчі за американську команду.

    Товариський матч з футболу

    США – Болівія – 3:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – Ціммерман (37), 2:0 – Сарджент (52), 3:0 – Веа (59)

    Нагадаємо, легендарний колишній футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії у грудні 2017 року.

    Зауважимо, що Тімоті дебютував за «ПСЖ» у березні нинішнього року.

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