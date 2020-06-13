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    У світі

    У Франції сталися сутички з силовиками на акції проти расизму

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    У Парижі на марші проти расизму відбулися зіткнення з силовиками - У Франції сталися сутички з силовиками на акції проти расизму
    У Парижі на марші проти расизму відбулися зіткнення з силовиками
    Фото: AFP

    Поліція застосувала сльозогінний газ

    У столиці Франції сьогодні проходив масштабний марш проти расизму на підтримку американських протестів з закликом «Black Lives Matter». В ході акції виникли сутички з силовиками.

    Про це повідомляє BBC.

    Марш було організовано в пам'ять про Адама Траору, молодого чорношкірого, який помер у французькому поліцейському ізоляторі у 2016 році. Однак місцева влада заборонила проводити мітинг через можливу загрозу місцевому бізнесу.

    Попри заборону, тисячі французів вийшли на площу Республіки у центрі Парижу. Силовики заблокували протестувальників, коли вони зібралися продовжити рух до Паризької опери.

    Між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ.

    Нагадаємо, зараз у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.

    Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

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