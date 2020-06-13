У Франції сталися сутички з силовиками на акції проти расизму
Поліція застосувала сльозогінний газ
У столиці Франції сьогодні проходив масштабний марш проти расизму на підтримку американських протестів з закликом «Black Lives Matter». В ході акції виникли сутички з силовиками.
Про це повідомляє BBC.
Марш було організовано в пам'ять про Адама Траору, молодого чорношкірого, який помер у французькому поліцейському ізоляторі у 2016 році. Однак місцева влада заборонила проводити мітинг через можливу загрозу місцевому бізнесу.
Попри заборону, тисячі французів вийшли на площу Республіки у центрі Парижу. Силовики заблокували протестувальників, коли вони зібралися продовжити рух до Паризької опери.
#BREAKING: Chaos and clashes now in #Paris, #France!#BlackLivesMatter #protests #protests2020 #protest2020 #SaturdayMotivation #BlackTwitter #BLMprotest #blacklifematters #londonprotest #londonprotests #londonriots #LondonRiots2020 #protestsuk #London #BLACK_LIVES_MATTER #BLMUK pic.twitter.com/VOnoRSSaaM— Faruk Firat (@FarukFirat1987) June 13, 2020
Між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ.
#BREAKING: Chaos and clashes now in #Paris, #France!#BlackLivesMatter #protests #protests2020 #protest2020 #SaturdayMotivation #BlackTwitter #BLMprotest #blacklifematters #londonprotest #londonprotests #londonriots #LondonRiots2020 #protestsuk #London #BLACK_LIVES_MATTER #BLMUK pic.twitter.com/VOnoRSSaaM— Faruk Firat (@FarukFirat1987) June 13, 2020
Нагадаємо, зараз у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.
Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.
9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.