У Франції сталися сутички з силовиками на акції проти расизму



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У Парижі на марші проти расизму відбулися зіткнення з силовиками Фото: AFP

Поліція застосувала сльозогінний газ

У столиці Франції сьогодні проходив масштабний марш проти расизму на підтримку американських протестів з закликом «Black Lives Matter». В ході акції виникли сутички з силовиками.

Про це повідомляє BBC.

Марш було організовано в пам'ять про Адама Траору, молодого чорношкірого, який помер у французькому поліцейському ізоляторі у 2016 році. Однак місцева влада заборонила проводити мітинг через можливу загрозу місцевому бізнесу.

Попри заборону, тисячі французів вийшли на площу Республіки у центрі Парижу. Силовики заблокували протестувальників, коли вони зібралися продовжити рух до Паризької опери.

Між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, зараз у десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами. Протести спровокувала загибель 46-річного афроамериканця Джорда Флойда.

Як повідомлялося, Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.