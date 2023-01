У футболіста стався серцевий напад під час матчу американської ліги (відео)

Неприємний інцидент затьмарив матч регулярного чемпіонату Національної футбольної ліги (НФЛ) між «Цинциннаті Бенгалз» та «Баффало Біллз». У захисника гостей Дамара Гемліна просто на полі стався серцевий напад. Про це повідомляє «Главком».

Епізод трапився у першій чверті зустрічі. Гемлін жорстко зіткнувся з гравцем суперників Ті Хіггінсом, після чого впав на землю та знепритомнів.

Лікарі одразу ж поспішили на допомогу 24-річному спортсмену. Пів години медики просто на полі надавали постраждалому екстрену допомогу, їм вдалося відновити серцебиття Дамара засобами серцево-легеневої реанімації.

Після цього Гемліна доправили до лікарні, де він зараз і перебуває. Його стан оцінюють як критичний.

Extreme amount of urgency in treating injured Bills defensive player Damar Hamlin. Ambulance on the field at Paycor Stadium. pic.twitter.com/QLmmn3kqMg