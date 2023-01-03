У футболіста стався серцевий напад під час матчу американської ліги (відео)

Дамар Гемлін знепритомнів після зіткнення із суперником

Неприємний інцидент затьмарив матч регулярного чемпіонату Національної футбольної ліги (НФЛ) між «Цинциннаті Бенгалз» та «Баффало Біллз». У захисника гостей Дамара Гемліна просто на полі стався серцевий напад. Про це повідомляє «Главком».

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Епізод трапився у першій чверті зустрічі. Гемлін жорстко зіткнувся з гравцем суперників Ті Хіггінсом, після чого впав на землю та знепритомнів.

Лікарі одразу ж поспішили на допомогу 24-річному спортсмену. Пів години медики просто на полі надавали постраждалому екстрену допомогу, їм вдалося відновити серцебиття Дамара засобами серцево-легеневої реанімації.

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Після цього Гемліна доправили до лікарні, де він зараз і перебуває. Його стан оцінюють як критичний.

Extreme amount of urgency in treating injured Bills defensive player Damar Hamlin. Ambulance on the field at Paycor Stadium. pic.twitter.com/QLmmn3kqMg — Joe Danneman (@FOX19Joe) January 3, 2023

НФЛ призупинила гру приблизно через годину після інциденту, хоча, як правило, ліга майже не скасовує матчів через серйозні травми гравців. Гравці обох команд залишили поле та вирушили до роздягалень, а догравання поєдинку вирішили перенести на невизначений термін.

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Цинциннаті та Баффало входять до числа головних претендентів на перемогу в Супербоулі цього року. Матч між ними вважався центральним передостаннього тижня регулярного сезону НФЛ і був винесений на понеділок у телевізійний прайм-тайм.