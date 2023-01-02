У Бразилії прощаються з «королем футболу» Пеле (фото, відео)

Церемонія прощання з Пеле триватиме цілу добу

У бразильському Сан-Паулу триває церемонія прощання з легендою футболу Пеле, який помер 29 грудня у віці 82 років після тривалої боротьби з раком.

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Сьогодні труну з тілом привезли на стадіон «Віла Белміро», домашню арену «Сантоса», за який Пеле відіграв майже всю свою кар'єру.

Велика кількість фанатів від самого ранку стали вишиковуватися на вулицях та біля арени «Сантоса» з прапорами та банерами, на яких були зображення та ім'я «короля футболу». Уболівальники вийшли на вулиці міста та влаштували феєрверки, аби вшанувати пам'ять свого кумира.

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Прощання з футболістом Пеле Associated Press

Церемонія прощання з Пеле триватиме цілу добу – труну з його тілом встановили в центрі поля стадіону, аби всі охочі мали можливість особисто вшанувати пам'ять легенди.

Нагадаємо, Пеле помер на 82-му році життя після тривалої боротьби з раковою хворобою. У Бразилії через його смерті оголосили траур на три дні.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

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Він є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.