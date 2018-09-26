Учень перевершив наставника. Як Лемпард і його «Дербі» обіграли «Манчестер Юнайтед» Моурінью. Відео



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Фото: twitter.com/dcfcofficial

Підопічні колишнього гравця «Челсі» вибили одного з грандів у Кубку ліги

У вівторок, 25 вересня, у розіграші Кубка англійської ліги сталася сенсація – «Манчестер Юнайтед» програв «Дербі».

Господарі вийшли вперед уже у дебюті зустрічі третього раунду, але гості не здалися та навіть вели у рахунку до компенсованого часу другого тайму.

І все ж «Юнайтед» зрівняв рахунок, перевівши гру у серію післяматчевих пенальті.

Але там влучнішими виявилися футболісти «Дербі» – 8:7.

Зауважимо, що наставником «Дербі» є Френк Лемпард, який під керівництвом Жозе Моурінью вигравав чемпіонат Англії у «Челсі».