Костюк зіграє проти Потапової ювілейний півфінал WTA у кар'єрі

Марта Костюк вперше пробилася до півфіналу на тисячниках
Сьогодні українка зіграє на турнірі в Мадриді півфінал проти 56-ї ракетки світу

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу у чвертьфіналі турніру в Мадриді і досягла позначки у десять півфіналів на рівні WTA-туру. По це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Сезон Костюк: ювілейний півфінал та рекордні показники

У Мадриді Марта Костюк обіграла Юлію Путінцеву, п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу та Кеті Макнеллі. Перемога у чвертьфіналі над 13-ю сіяною Ліндою Носковою стала для українки десятою поспіль, починаючи з тріумфального турніру в Руані.

Окрім продовження безпрограшної серії на ґрунті до показника 9-0, Костюк втретє у 2026 році пробилася до четвірки найкращих, що є повторенням її найкращих річних показників зразка 2021 та 2024 років.

Перемога над Носковою стала знаковою для Марти, адже вивела її до першого півфіналу на тисячниках у Мадриді та десятого загалом на турнірах під егідою WTA.

«Було нелегко приймати її подачу. Іноді вона прискорювала її та змінювала темп. З огляду на сьогоднішній вітер та дивні відскоки, які іноді трапляються на глині, це було нелегко. Але я просто намагалася тиснути на неї. Думаю, сьогодні це працювало дуже добре також тому, що було холодно, тож м'яч не відскакував так сильно. Спроби змусити її рухатися або тиснути на неї з другої подачі допомогли досягти такого результату.

Півфінал Мадрида і серія перемог? Якби хтось сказав мені кілька тижнів, я, мабуть, не повірила б. Дуже задоволена своїми виступами за ці кілька тижнів», – прокоментувала свій успіх Костюк.

Завдяки виходу до свого 10-го півфіналу Марта Костюк гарантувала собі повернення до топ-20 світового рейтингу. У наступному раунді вона зустрінеться з ексросіянкою Анастасією Потаповою, яка представляє Австрію.

У разі перемоги українка вперше у кар'єрі зможе вийти до трьох фіналів протягом одного календарного року. Наразі Костюк залишається єдиною учасницею турніру в Мадриді, яка дісталася цієї стадії, не програвши жодного сету.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

