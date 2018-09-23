«Ворскла» у драматичному матчі на останніх хвилинах здолала «Зорю» (відео)



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Полтавські вболівальники стали сьогодні свідками неймовірного за накалом матчу

За нічийного рахунку на останніх хвилинах матчу голкіпер «Зорі» Заурі Махарадзе здійснив подвиг відбивши у красивому стрибку пенальті.

Проте не встигли його партнери віддячити воротарю за блискучу гру, як м'яч все ж таки опинився у воротах луганців. За іронією долі після кутового м'яч влетіт під поперечину.від свого ж гравця.Василь Прийма лише хопався за голову.

Полтавці виграли і набрали 15 очок, піднявшись на четверте місце й впритул наблизившись до «Олександрії», у якої на одне очко більше. «Зоря» з 12 очками опустилась на п'яту сходинку.

Прем'єр-ліга України з футболу.

Матч 9-го туру.

«Ворскла» -«Зоря», 2-1

Голи: Ребенок, 65, Прийма, 90 (авт.) - Караваєв, 71.

«Ворскла»: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кобахідзе (Сергійчук, 42), Кравченко (Скляр, 74), Шарпар, Ребенок - Кулач (Карека, 83) - Коломоєць.

«Зоря»: Махарадзе - Тимчик, Сваток, Прийма, Михайличенко - Сілас, Харатін - Караваєв, Рафаель (Луньов, 85), Ледньов (Кочергін, 72) - Громов (Леонардо, 66).

Попередження: Чеснаков, Даллку, Кулач, Сергійчук, Шуст - Михайличенко, Рафаель, Караваєв