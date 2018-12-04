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    Як «Динамо» завдяки двом пенальті перемогло «Чорноморець» і скоротило відрив від «Шахтаря» (відео)

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    <span>Циганков відкрив рахунок у матчі</span> - Як «Динамо» завдяки двом пенальті перемогло «Чорноморець» і скоротило відрив від «Шахтаря» (відео)
    Циганков відкрив рахунок у матчі
    Фото: ФК «Динамо»

    Зазначимо, що форвард «Динамо» Артем Бєсєдін забив дебютний гол у цьому сезоні в УПЛ

    У 17-му турі Прем'єр-ліги «Динамо» вдома обіграло «Чорноморець» - 2:0.

    Завдяки цій перемозі кияни скоротити відрив від «Шахтаря», який наразі займає першу сходинку.

    Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

    На другій сходинці продовжує знаходитися «Олександрія», яка у поточному турі з рахунком 1:0 на виїзді перемогла «Ворсклу».

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