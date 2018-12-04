Як «Динамо» завдяки двом пенальті перемогло «Чорноморець» і скоротило відрив від «Шахтаря» (відео)
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Розсилка
Циганков відкрив рахунок у матчі
Фото: ФК «Динамо»
Зазначимо, що форвард «Динамо» Артем Бєсєдін забив дебютний гол у цьому сезоні в УПЛ
У 17-му турі Прем'єр-ліги «Динамо» вдома обіграло «Чорноморець» - 2:0.
Завдяки цій перемозі кияни скоротити відрив від «Шахтаря», який наразі займає першу сходинку.
Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:
На другій сходинці продовжує знаходитися «Олександрія», яка у поточному турі з рахунком 1:0 на виїзді перемогла «Ворсклу».