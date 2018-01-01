Як Світоліна та Бондаренко долали перший раунд на Australian Open (відео)

Коротенькі огляди матчів українок у першому колі

Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко напередодні успішно стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу. Як відомо, перша ракетка України здолала у двох сетах Івану Йорович – 6:3, 6:2. Водночас, Бондаренко виявилася сильнішою за Вікторію Голубич – 7:6, 4:6, 6:2. У другому колі Еліна зіграє з