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    Як Світоліна та Бондаренко долали перший раунд на Australian Open (відео)

    Коротенькі огляди матчів українок у першому колі
    Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко напередодні успішно стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу. Як відомо, перша ракетка України здолала у двох сетах Івану Йорович – 6:3, 6:2. Водночас, Бондаренко виявилася сильнішою за Вікторію Голубич – 7:6, 4:6, 6:2. У другому колі Еліна зіграє з
    • Сьогодні, 07:53
    • Розсилка

    Коротенькі огляди матчів українок у першому колі

    Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко напередодні успішно стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу.

    Як відомо, перша ракетка України здолала у двох сетах Івану Йорович – 6:3, 6:2.

    Водночас, Бондаренко виявилася сильнішою за Вікторію Голубич – 7:6, 4:6, 6:2.

    У другому колі Еліна зіграє з Катержиною Сіняковою з Чехії, а Катерина – з росіянкою Анастасією Павлюченковою.

    Наразі ж до Вашої уваги коротенькі огляди матчів українок у першому раунді.

    Огляд поєдинку Світоліної:

    Огляд поєдинку Бондаренко:

    теніс Австралія Катерина Бондаренко Еліна Світоліна
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