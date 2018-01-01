Як Світоліна та Бондаренко долали перший раунд на Australian Open (відео)
- Сьогодні, 07:53
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Коротенькі огляди матчів українок у першому колі
Еліна Світоліна та Катерина Бондаренко напередодні успішно стартували в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2018 року з тенісу.
Як відомо, перша ракетка України здолала у двох сетах Івану Йорович – 6:3, 6:2.
Водночас, Бондаренко виявилася сильнішою за Вікторію Голубич – 7:6, 4:6, 6:2.
У другому колі Еліна зіграє з Катержиною Сіняковою з Чехії, а Катерина – з росіянкою Анастасією Павлюченковою.
Наразі ж до Вашої уваги коротенькі огляди матчів українок у першому раунді.
Огляд поєдинку Світоліної:
Огляд поєдинку Бондаренко: