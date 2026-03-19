Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів

glavcom.ua
Терміни відновлення нідерландського нападника лікарі не називають
фото: Reuters

Ноа Ланг пережив один з найбільш можливих жахів під час матчу проти «Ліверпуля»

Нападник «Галатасарая» Ноа Ланг зазнав страшної травми у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком»

Жахлива випадковість

Трагедія сталася 18 березня 2026 року на 76-й хвилині матчу-відповіді 1/8 фіналу між «Ліверпулем» та «Галатасараєм». Нідерландський форвард Ноа Ланг намагався на великій швидкості наздогнати м'яч біля бокової лінії. Не втримавши рівновагу, він за інерцією вилетів за межі поля і на повній швидкості врізався в рекламний щит. Намагаючись пом'якшити удар і втриматися на ногах, Ланг виставив перед собою руку, що призвело до катастрофічних наслідків.

Зіткнення з гострим краєм конструкції рекламного щита спричинило жахливу травму великого пальця руки. За свідченнями очевидців та повідомленнями медіа, травма була настільки глибокою, що частину пальця було фактично відірвано. Гравець намагався перетиснути місце кровотечі, але йому швидко забракло сил і він впав на газон. Медикам довелося використовувати кисневу маску прямо на полі, щоб стабілізувати дихання Ланга та запобігти втраті свідомості. Пізніше футболіста винесли зі стадіону на ношах під аплодисменти підтримки від фанатів обох клубів і негайно доставили до однієї з клінік Ліверпуля.

Відео інциденту (містить небезпечні для психіки кадри)

Поточний стан Ланга

Медична допомога нідерландцю була надана максимально оперативно. У ніч на 19 березня Ноа Ланг переніс термінову операцію на пошкодженому пальці. Хірурги працювали над відновленням тканин та функціональності кисті. Його рідні терміново прибули до Англії з Нідерландів, щоб бути поруч із ним під час реабілітації.

Наразі лікарі утримуються від прогнозів щодо повернення Ланга на поле, оскільки пошкодження такого типу вимагають тривалого загоєння та складного відновлення дрібної моторики.

Реакція «Галатасараю»

Інцидент викликав хвилю обурення в турецькому клубі. «Галатасарай» офіційно заявив про намір подати скаргу до УЄФА. Керівництво клубу ставить під сумнів безпеку рекламних конструкцій на стадіоні «Енфілд», які розташовані надто близько до ігрової зони та мають небезпечні краї. Очікується, що УЄФА розпочне спеціальне розслідування, яке може змусити «Ліверпуль» змінити конфігурацію бортів навколо поля.

Нагадаємо, що «Ліверпуль» обіграв «Галатасарай» з рахунком 4:0 та пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 

Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів
