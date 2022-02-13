Американці назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року
В американському рейтингу надійності автомобільних марок змінився лідер
Американська консалтингова агенція J.D. Power опублікувала щорічний рейтинг надійності автомобільних марок, що складає на основі опитування власників 100 машин кожного бренду.
Позиція марок в рейтингу J.D. Power залежить від кількості проблем, з якими власники зіткнулися за три роки експлуатації. При цьому враховуються як серйозні дефекти, так і дрібні несправності на кшталт аудіосистеми.
На вершині списку цього разу опинилася марка Kia зі 145 скаргами на сотню автомобілів.
На другому місці розташувався Buick (147 проблем), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна «дочка» Genesis (155).
Toyota і Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця.
Далі в десятці йдуть (кількість проблем):
- Porsche (162);
- Dodge (166);
- Cadillac (168);
- Chevrolet (171).
Найменш надійними виявилися:
- Volvo (256);
- Ram (266).
- Land Rover (284).
Середній показник по галузі помітно погіршився, хоча до цього аналітики фіксували зростання надійності. У 2021 році він склав 192 проблеми на 100 автомобілів проти 121 у 2020 році.
Лідером серед моделей знову став Porsche 911.
Також найкращими у своїх класах виявилися:
- Toyota Corolla;
- BMW 4 серії;
- Mazda MX-5 Miata;
- Chevrolet Impala;
- Hyundai Sonata;
- Lincoln MKZ;
- Ford Mustang.
Що стосується кросоверів, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками:
- Lexus NX;
- Hyundai Santa Fe;
- Buick Envision;
- Lexus UX;
- Chevrolet Suburban;
- Buick Encore;
- Lexus RX;
- Kia Sorento;
- Porsche Cayenne.
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