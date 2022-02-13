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    Американці назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року

    Porsche 911 назвали найбільш надійним автомобілем 2021 року - Американці назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року
    Porsche 911 назвали найбільш надійним автомобілем 2021 року
    фото з відкритих джерел

    В американському рейтингу надійності автомобільних марок змінився лідер

    Американська консалтингова агенція J.D. Power опублікувала щорічний рейтинг надійності автомобільних марок, що складає на основі опитування власників 100 машин кожного бренду.

    Позиція марок в рейтингу J.D. Power залежить від кількості проблем, з якими власники зіткнулися за три роки експлуатації. При цьому враховуються як серйозні дефекти, так і дрібні несправності на кшталт аудіосистеми.

    На вершині списку цього разу опинилася марка Kia зі 145 скаргами на сотню автомобілів.

    На другому місці розташувався Buick (147 проблем), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна «дочка» Genesis (155).

    Toyota і Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця.

    Далі в десятці йдуть (кількість проблем):

    • Porsche (162);
    • Dodge (166);
    • Cadillac (168);
    • Chevrolet (171).

    Найменш надійними виявилися:

    • Volvo (256);
    • Ram (266).
    • Land Rover (284).

    Середній показник по галузі помітно погіршився, хоча до цього аналітики фіксували зростання надійності. У 2021 році він склав 192 проблеми на 100 автомобілів проти 121 у 2020 році.

    Лідером серед моделей знову став Porsche 911.

    Також найкращими у своїх класах виявилися:

    • Toyota Corolla;
    • BMW 4 серії;
    • Mazda MX-5 Miata;
    • Chevrolet Impala;
    • Hyundai Sonata;
    • Lincoln MKZ;
    • Ford Mustang.

    Що стосується кросоверів, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками:

    • Lexus NX;
    • Hyundai Santa Fe;
    • Buick Envision;
    • Lexus UX;
    • Chevrolet Suburban;
    • Buick Encore;
    • Lexus RX;
    • Kia Sorento;
    • Porsche Cayenne.

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    Американці назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року