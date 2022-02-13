Американці назвали найбільш надійні автомобілі 2021 року

Porsche 911 назвали найбільш надійним автомобілем 2021 року

В американському рейтингу надійності автомобільних марок змінився лідер

Американська консалтингова агенція J.D. Power опублікувала щорічний рейтинг надійності автомобільних марок, що складає на основі опитування власників 100 машин кожного бренду.

Позиція марок в рейтингу J.D. Power залежить від кількості проблем, з якими власники зіткнулися за три роки експлуатації. При цьому враховуються як серйозні дефекти, так і дрібні несправності на кшталт аудіосистеми.

На вершині списку цього разу опинилася марка Kia зі 145 скаргами на сотню автомобілів.

На другому місці розташувався Buick (147 проблем), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна «дочка» Genesis (155).

Toyota і Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця.

Далі в десятці йдуть (кількість проблем):

Porsche (162);

Dodge (166);

Cadillac (168);

Chevrolet (171).

Найменш надійними виявилися:

Volvo (256);

Ram (266).

Land Rover (284).

Середній показник по галузі помітно погіршився, хоча до цього аналітики фіксували зростання надійності. У 2021 році він склав 192 проблеми на 100 автомобілів проти 121 у 2020 році.

Лідером серед моделей знову став Porsche 911.

Також найкращими у своїх класах виявилися:

Toyota Corolla;

BMW 4 серії;

Mazda MX-5 Miata;

Chevrolet Impala;

Hyundai Sonata;

Lincoln MKZ;

Ford Mustang.

Що стосується кросоверів, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками: