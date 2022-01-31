Автомобілі суттєво подорожчають. Експерт розповів про нові ставки розмитнення машин

В Україні зросли ціни на популярні вживані автомобілі через подорожчання розмитнення

В Україні абсолютно всі вживані автомобілі подорожчають. Таку думку у своєму відеоблозі висловив Назар Мандзій, експерт, що спеціалізується на оцінці та імпорті автомобілів з пробігом.

Свою думку експерт аргументує тим, що на початку 2022 року в Україні суттєво подорожчало розмитнення старих машин.

«Митниця почала фактично у ручному режимі корегувати вартість автомобілів. У січні 2022 року почалося все з корейських автомобілів… Тепер зачіпають й європейський ринок та автомобілі із США», – пояснює Мандзій.

При цьому, за його словами, немає жодного офіційного пояснення, чому саме така ціна розмитнення. На думку Назара, це вплине на абсолютно всі автомобілі, адже внутрішній ринок підтягнеться під нові реалії.

Експерт розповів, наскільки приблизно подорожчало розмитнення популярних в Україні моделей вживаних автомобілів:

Skoda Octavia 2011 року з дволітровим дизельним мотором – вартість розмитнення збільшилася на 21 тис. грн;

Volkswagen Passat 2011 року з дволітровим дизельним мотором – на 16 тис. грн;

Volkswagen Passat 2015 року з дволітровим дизельним мотором – на 36 тис. грн;

Volkswagen Touareg 2017 року з трилітровим дизельним мотором – на 25 тис. грн;

Volkswagen Golf 2013 року з дизельним мотором об’ємом 1,6 літра – на 7 тис. грн;

Renault Megane 2012 року з дизельним мотором об’ємом 1,5 літра – на 17 тис. грн;

Peugeot 308 2015 року з дизельним мотором об’ємом 1,6 літра – на 9 тис. грн;

Kia Ceed (рік виробництва не уточнюється) з дизельним мотором об’ємом 1,6 літра – на 28 тис. грн;

Audi Q7 2016 року з дизельним мотором об’ємом три літри – на 10 тис. грн.

Наскільки подорожчають автомобілі у 2022 році

За прогнозами експертів, у 2022 році в Україні дорожчатимуть як нові, так і старі автомобілі. Нові автомобілі мають подорожчати на 5-8%. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів та імпортерів (ВААІД).

Про зростання цінників вже заявили деякі світові виробники. Наприклад, Audi оголосила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes – на 2%. Nissan та Honda також оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталей.

Зростання цін, зазвичай, прив’язують до початку нового фінансового року, який у європейських компаній розпочнеться 1 січня, на відміну від деяких японських конкурентів, де це відбудеться у березні.

А керівник громадської спілки «Інститут дослідження авторинку» Станислав Бучацький впевнений, що подорожчання вживаних автомобілів буде ще більш стрімким. За його оцінкою, цього року старі машини в Україні можуть подорожчати на 15-30%, залежно від віку та стану машини.

Як змінилися ціни минулого року

За даними аналітиків сервісу OLX, у 2021 році кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів збільшилася утричі. А середня вартість старих легковиків зросла на 70%.

«Змінилася й середня вартість автомобілів з пробігом: якщо у 2020 році вона складала $4,7 тис., то станом на кінець 2021 року – $8 тис. Якщо взяти до уваги завершення пільгового періоду для розмитнення автівок з Європи та подорожчання доставки з США, можна прогнозувати, що у 2022 році ціна може відповідно збільшитися», – розказав керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина.