В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)

Дебютував новий український виробник автомобільної техніки – Київський механічний завод

В Україні відбувся дебют нового виробника автомобільної техніки – Київський механічний завод (КМЗ). Новачок займається розробкою та виробництвом автомобільних кранів.

Київські автокрани будуються на шасі Sitrak – це китайські вантажівки. На них монтуються кранові установки вантажопідйомністю 25 т та довжиною стріли до 40 м.

У подальших планах КМЗ розвивати виробництво та номенклатуру автокранів, а також освоїти випуск самоскидних кузовів.

Як повідомив комерційний директор КМЗ Євген Молодик, якого цитує видання Auto-Consulting, у Києві створено інженірінговий центр фахівців, які раніше вже працювали у виробництві автокранів та іншої підйомної техніки.

Також у найближчому майбутньому в Україні може з’явитися виробництво сучасних автобусів. У тому числі електричних. Цього року з’явилася інформація одразу про декілька нових виробництв. Якщо перемовини закінчаться вдало, то в Україні можуть розпочати виробництво сучасних автобусів. У тому числі й електричних.

Інвестувати в обидва проєкти будуть компанії з Туреччини. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.