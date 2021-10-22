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    В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)

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    В Україні з&rsquo;явився виробник автокранів - В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)

    В Україні з’явився виробник автокранів

    Фото: Auto-Consulting

    Дебютував новий український виробник автомобільної техніки – Київський механічний завод

    В Україні відбувся дебют нового виробника автомобільної техніки – Київський механічний завод (КМЗ). Новачок займається розробкою та виробництвом автомобільних кранів.

    Київські автокрани будуються на шасі Sitrak – це китайські вантажівки. На них монтуються кранові установки вантажопідйомністю 25 т та довжиною стріли до 40 м.

    У подальших планах КМЗ розвивати виробництво та номенклатуру автокранів, а також освоїти випуск самоскидних кузовів.

    Як повідомив комерційний директор КМЗ Євген Молодик, якого цитує видання Auto-Consulting, у Києві створено інженірінговий центр фахівців, які раніше вже працювали у виробництві автокранів та іншої підйомної техніки.

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    В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)
    В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)
    В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)

    Також у найближчому майбутньому в Україні може з’явитися виробництво сучасних автобусів. У тому числі електричних. Цього року з’явилася інформація одразу про декілька нових виробництв. Якщо перемовини закінчаться вдало, то в Україні можуть розпочати виробництво сучасних автобусів. У тому числі й електричних.

    Інвестувати в обидва проєкти будуть компанії з Туреччини. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.

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    В Україні з’явився новий виробник автотехніки. Що він випускатиме (фото)