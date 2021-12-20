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    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)

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    За версією китайців,&nbsp;HiPhi X - найкращий автомобіль 2021 року - Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    За версією китайців, HiPhi X - найкращий автомобіль 2021 року
    фото з відкритих джерел

    У Китаї підбили підсумки національної премії «Автомобіль року»

    У 2021 році звання «Автомобіль року» у Китаї отримали одразу дві моделі – електричний кросовер HiPhi X та бюджетний седан GAC Empow.

    HiPhi X є одним з найдорожчих автомобілів у Китаї. Він коштує від 570 тис. юанів (приблизно 2,4 млн грн).

    Електричний кросовер має двомоторну установку на 598 кінських сил, яка забезпечує автомобілю розгін з місця до 100 км на годину приблизно за 3,6 секунди. На одному заряді батареї ємністю 96 кіловат-годин електрокар проїжджає 644 кілометри.

    Перемогу HiPhi X забезпечили не тільки визначні динамічні характеристики, але також комфорт, високотехнологічний салон з безліччю екранів та «дружня» електроніка. Експерти дійшли висновку, що HiPhi X задає нові стандарти в автомобілебудуванні.

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    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)
    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)

    GAC Trumpchi Empow – це відносно доступний седан. Він продається в Китаї з бензиновим турбомотором об’ємом 1,5 літра, який розвиває 177 кінських сил та поєднується з «роботом» із двома мокрими зчепленнями.

    Модель стала «Автомобілем року» в Китаї завдяки тому, що за порівняно невисоку ціну покупець отримує салон з оздобленням високої якості, гідну динаміку та продуману інформаційно-розважальну систему – в салоні Empow встановлена єдина панель, яка об'єднує два 10,25-дюймові екрани.

    Експерти назвали седан GAC чудовим вибором для молодих покупців, які перебувають у пошуку першого автомобіля.

    Китайське журі також відзначило ще вісім автомобілів:

    • Citroen C5 X;
    • GAC Aion V Plus;
    • Geely Xingyue L;
    • Hyundai Custo;
    • Lynk & Co 09;
    • Tesla Model Y;
    • Voyah Free;
    • Xpeng P5.

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    Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)