Китайці назвали найкращі автомобілі року (фото)

За версією китайців, HiPhi X - найкращий автомобіль 2021 року

У Китаї підбили підсумки національної премії «Автомобіль року»

У 2021 році звання «Автомобіль року» у Китаї отримали одразу дві моделі – електричний кросовер HiPhi X та бюджетний седан GAC Empow.

HiPhi X є одним з найдорожчих автомобілів у Китаї. Він коштує від 570 тис. юанів (приблизно 2,4 млн грн).

Електричний кросовер має двомоторну установку на 598 кінських сил, яка забезпечує автомобілю розгін з місця до 100 км на годину приблизно за 3,6 секунди. На одному заряді батареї ємністю 96 кіловат-годин електрокар проїжджає 644 кілометри.

Перемогу HiPhi X забезпечили не тільки визначні динамічні характеристики, але також комфорт, високотехнологічний салон з безліччю екранів та «дружня» електроніка. Експерти дійшли висновку, що HiPhi X задає нові стандарти в автомобілебудуванні.

GAC Trumpchi Empow – це відносно доступний седан. Він продається в Китаї з бензиновим турбомотором об’ємом 1,5 літра, який розвиває 177 кінських сил та поєднується з «роботом» із двома мокрими зчепленнями.

Модель стала «Автомобілем року» в Китаї завдяки тому, що за порівняно невисоку ціну покупець отримує салон з оздобленням високої якості, гідну динаміку та продуману інформаційно-розважальну систему – в салоні Empow встановлена єдина панель, яка об'єднує два 10,25-дюймові екрани.

Експерти назвали седан GAC чудовим вибором для молодих покупців, які перебувають у пошуку першого автомобіля.

Китайське журі також відзначило ще вісім автомобілів: