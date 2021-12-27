Австралія оштрафувала Ford за невдалу рекламу спорткара

Американська компанія пропонувала австралійцям опцію, якої не існує

Помилка маркетологів коштувала «Форду» в Австралії 4,5 млн місцевих доларів, або $3,25 млн. У рекламному буклеті американська компанія пропонувала неіснуючу опцію для спорткара Mustang Mach 1.

Місцева філія Ford визнала свою провину, запропонувала покупцям спорткарів знижку, безкоштовне обслуговування протягом трьох років та сплатила трек-дні.

В Австралії було продано 700 спорткарів Mustang Mach 1, і всім покупцям було надано знижку від Ford у розмірі 4,5 тис. австралійських доларів ($3,25 тис.).

Помилка в брошурах відбулася через неуважність пресслужби. В Австралії Mustang Mach 1 пропонується без адаптивного круїз-контролю, задніх парктроників, світлодіодних протитуманних фар і диференціала підвищеного тертя, але з якоїсь причини всі ці опції перераховувалися в рекламних буклетах базового устаткування.

Органи нагляду Австралії врахували позицію Ford і не стали накладати на автовиробника великий штраф. За порушення місцевого закону про захист прав споживачів автогігант заплатить всього 53,3 тис. місцевих доларів ($38,4 тис.).