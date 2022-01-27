Водіїв попередили про подорожчання вживаних автомобілів. Названо причину

За даними експертів, розмитнення автомобілів х Європи подорожчало на 20%

В Україні стрімко дорожчають вживані автомобілі. Це відбувається через декілька причин: зростання цін на машини з пробігом в Європі, США та Кореї, а також підвищення вартості розмитнення.

За даними видання ТСН, ціни на розмитнення зросли на 20%. Експерти відзначають, що подорожчало розмитнення автомобілів із Європи та Кореї. Але не виключено, що така саме ситуація і з машинами, що везуть із США.

Чому дорожчає розмитнення

До подорожчання розмитнення держава немає жодного відношення – ніякі ставки та податки не змінювалися. То чому ж дорожчає розмитнення?

Справа в тому, що вживані автомобілі при розмитненні оцінюються за спеціальним каталогом, де вказано яка середня ціна кожного авто. Від цього залежить і кінцева сума всіх платежів.

А через те, що, наприклад, в країнах Європи автомобілі з пробігом подорожчали, то і ціни в каталозі також зросли.

Наскільки подорожчають автомобілі у 2022 році

За прогнозами експертів, у 2022 році в Україні дорожчатимуть як нові, так і старі автомобілі. Нові автомобілі мають подорожчати на 5-8%. Таку думку висловив Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів та імпортерів (ВААІД).

Про зростання цінників вже заявили деякі світові виробники. Наприклад, Audi оголосила про зростання цін на свої моделі на 3%, Mercedes – на 2%. Nissan та Honda також оголосили про подорожчання, але поки що не розкрили деталей.

Зростання цін, зазвичай, прив’язують до початку нового фінансового року, який у європейських компаній розпочнеться 1 січня, на відміну від деяких японських конкурентів, де це відбудеться у березні.

А керівник громадської спілки «Інститут дослідження авторинку» Станислав Бучацький впевнений, що подорожчання вживаних автомобілів буде ще більш стрімким. За його оцінкою, цього року старі машини в Україні можуть подорожчати на 15-30%, залежно від віку та стану машини.

Як змінилися ціни минулого року

За даними аналітиків сервісу OLX, у 2021 році кількість оголошень про продаж вживаних автомобілів збільшилася утричі. А середня вартість старих легковиків зросла на 70%.

«Змінилася й середня вартість автомобілів з пробігом: якщо у 2020 році вона складала $4,7 тис., то станом на кінець 2021 року – $8 тис. Якщо взяти до уваги завершення пільгового періоду для розмитнення автівок з Європи та подорожчання доставки з США, можна прогнозувати, що у 2022 році ціна може відповідно збільшитися», – розказав керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина.