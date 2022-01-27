Bentley анонсувала перший акумуляторний електромобіль
Bentley почне випускати електромобілі у 2025 році - на оновлення виробництва витратять 2,5 млрд фунтів стерлінгів
Компанія Bentley оголосила про плани випустити перший в історії марки акумуляторний електромобіль у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.
Автомобіль буде вироблятися у Великій Британії на заводі в Крю. Яким стане перший електрокар британської марки, не уточнюється.
До 2030 року компанія Bentley планує перетворитися з найбільшого виробника 12-циліндрових двигунів внутрішнього згоряння на виробника виключно електромобілів, а також домогтися вуглецевої нейтральності у всіх сферах діяльності.
Протягом наступних десяти років компанія планує інвестувати у рішення для сталого розвитку 2,5 млрд фунтів стерлінгів.
У рамках стратегії під назвою Beyond100 у компанії збираються до 2023 року підготувати всі три моделі Bentley у конфігурації гібридних автомобілів. Дві з них – Flying Spur та Bentayga – вже пропонуються у вигляді гібридних моделей.
До 2026 лінійка складатиметься виключно з електричних і гібридних автомобілів з можливістю зарядки від електромережі.
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