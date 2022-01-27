Bentley анонсувала перший акумуляторний електромобіль

Перший електромобіль марки Bentley з'явиться у 2025 році

Bentley почне випускати електромобілі у 2025 році - на оновлення виробництва витратять 2,5 млрд фунтів стерлінгів

Компанія Bentley оголосила про плани випустити перший в історії марки акумуляторний електромобіль у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.

Автомобіль буде вироблятися у Великій Британії на заводі в Крю. Яким стане перший електрокар британської марки, не уточнюється.

До 2030 року компанія Bentley планує перетворитися з найбільшого виробника 12-циліндрових двигунів внутрішнього згоряння на виробника виключно електромобілів, а також домогтися вуглецевої нейтральності у всіх сферах діяльності.

Протягом наступних десяти років компанія планує інвестувати у рішення для сталого розвитку 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

У рамках стратегії під назвою Beyond100 у компанії збираються до 2023 року підготувати всі три моделі Bentley у конфігурації гібридних автомобілів. Дві з них – Flying Spur та Bentayga – вже пропонуються у вигляді гібридних моделей.

До 2026 лінійка складатиметься виключно з електричних і гібридних автомобілів з можливістю зарядки від електромережі.