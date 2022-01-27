  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Bentley анонсувала перший акумуляторний електромобіль

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перший електромобіль марки Bentley з'явиться у 2025 році - Bentley анонсувала перший акумуляторний електромобіль
    Перший електромобіль марки Bentley з'явиться у 2025 році
    фото: Bentley

    Bentley почне випускати електромобілі у 2025 році - на оновлення виробництва витратять 2,5 млрд фунтів стерлінгів

    Компанія Bentley оголосила про плани випустити перший в історії марки акумуляторний електромобіль у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg.

    Автомобіль буде вироблятися у Великій Британії на заводі в Крю. Яким стане перший електрокар британської марки, не уточнюється.

    До 2030 року компанія Bentley планує перетворитися з найбільшого виробника 12-циліндрових двигунів внутрішнього згоряння на виробника виключно електромобілів, а також домогтися вуглецевої нейтральності у всіх сферах діяльності.

    Протягом наступних десяти років компанія планує інвестувати у рішення для сталого розвитку 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

    У рамках стратегії під назвою Beyond100 у компанії збираються до 2023 року підготувати всі три моделі Bentley у конфігурації гібридних автомобілів. Дві з них – Flying Spur та Bentayga – вже пропонуються у вигляді гібридних моделей.

    До 2026 лінійка складатиметься виключно з електричних і гібридних автомобілів з можливістю зарядки від електромережі.

    Читайте також:

    Теги: ціни Електромобілі автомобіль позашляховики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Bentley анонсувала перший акумуляторний електромобіль