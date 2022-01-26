Люксові кросовери і спорткари: які електромобілі купували українці 2021 року

Porsche Taycan - один з найпопулярніших електромобілів в Україні

Названо найпопулярніші нові електромобілі в Україні у 2021 році. Переважна більшість моделей – люксові авто

Електромобіль лишається іграшкою для заможних українців. Принаймні, якщо мова йде про нову машину. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

За результатами продажів у 2021 році до п’ятірки найпопулярніших моделей увійшла лише одна відносно недорога модель. Всі інші електромобілі в топ-5 – це преміальні авто.

Всього за рік українці купили 1,2 тис. нових електрокарів. Найбільшим попитом користувався Nissan Leaf, який нарешті у 2021-му дебютував на вітчизняному ринку. З січня по грудень українці купили 121 «Ліф».

На другому місці, із невеликим відставанням від лідера, розмістився німецький преміальний кросовер Audi E-Tron. Річний результат цього електрокара – 117 одиниць.

Третій результат продемонстрував ще один німецький преміальний кросовер – Mercedes EQC – 105 одиниць.

Четвертий рядок рейтингу дістався ще одному німцю – розкішному спортивному електрокару Porsche Taycan. В Україні він продається у двох виконаннях: в у кузові «седан» та у версії Cross Turismo. Можна сказати, що остання – це універсал підвищеної прохідності.

Taycan минулого року в Україні вибрали 92 автомобілісти.

Замикає п’ятірку лідерів українського ринку нових електромобілів Jaguar I-Pace, у заліку якого 69 реєстрацій за 2021 рік. I-Pace – це ще один преміальний кросовер, який минулого року був на тесті у «Главкома».