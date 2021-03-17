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    BMW показала конкурента Tesla Model 3

    BMW i4 - BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW i4

    Продажі новинки почнуться до кінця 2021 року

    Дебютував новий електромобіль від BMW. Це ліфтбек, який називали i4. Подробиць поки що немає. Але їх обіцяють розкрити в найближчі тижні. А офіційний дебют відбудеться до кінця року.

    Версія Gran Coupе – з п’ятьма дверми – буде доступна в декількох версіях, в тому числі M Performance з мотором потужністю 530 кінських сил.

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    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3
    BMW показала конкурента Tesla Model 3

    Найшвидший i4 зможе розганятися до «сотні» за чотири секунди, а найбільш далекобійний проїжджатиме без підзарядки 590 кілометрів по циклу WLTP. Це показник, який вже дозволяє конкурувати з Tesla Model 3.

    Максимальна швидкість, як і у кросовера iX, буде обмежена 200 кілометрами на годину.

    Як виглядатиме салон BMW i4, поки що невідомо.

    А ось в Україні, за даними «Главком.Техно», цього року дебютує відразу два електрокари BMW – iX та iX3.

    BMW iX3 оснащується батареєю ємністю 80 кіловат-годин. Це дозволяє проїжджати на одному заряді 460 кілометрів (за циклом WLTP). Швидка зарядка «заправляє» акумулятор приблизно за півгодини.

    BMW iX оснащено двома моторами, які здатні продукувати 500 кінських сил. З місця до «сотні» iX вміє розганятися менш, ніж за п’ять секунд.

    Які ще електромобілі дебютують в Україні у 2021 році – дивіться у нашій добірці за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі Tesla BMW i4
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