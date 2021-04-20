Дебютував черговий люксовий електрокар Audi

Німецька компанія показала електричну версію седана Audi A6

Audi продовжує радувати прихильників цікавими новинками. Цього року компанія презентувала спортивний седан e-tron GT, який є фактично більш доступною версією Porsche Taycan. І ось черговий електричний дебютант – A6 e-tron.

Ліфтбек A6 e-tron побудовано на новій електричної платформі. Електромобіль перевершує за габаритами «традиційний» A6: він довший, ширший і вищий, а розмір дисків становить 22 дюйма.

Автомобіль має камери замість зовнішніх дзеркал, висувні дверні ручки і особливі матричні фари, які можуть проектувати навігаційні підказки на дорогу або інформацію про заряд батареї, наприклад, на стіну.

До складу силової установки A6 e-tron входить два електромотори – по одному на кожній осі. Сумарна потужність електродвигунів досягає 476 кінських сил і 800 Нм крутного моменту.

З місця до 100 кілометрів на годину електричний ліфтбек розганяється менш ніж за чотири секунди.

Ємність батареї становить 100 кіловат-годин, вона забезпечує запас ходу до 700 кілометрів по циклу WLTP. Це більше, ніж у Tesla Model S. Хоча американська компанія вже підготувала нову версію «ески» – Plaid+ – яка проїжджатиме на одній зарядці 840 кілометрів.

Не дотягує A6 e-tron до показників іншого конкурента – Mercedes EQS, який обіцяє на одном заряді 770 кілометрів. Детальніше про новинку від Mercedes – за цим посиланням.

Експрес-зарядка електромобіля Audi з 5% до 80% займає близько 25 хвилин. А за 10 хвилин можна збільшити пробіг приблизно на 300 кілометрів.

В Україні офіційно представлено два електромобілі Audi – кросовер e-tron та спортивний седан e-tron GT.

Які електромобілі дебютують на українському ринку у 2021 році – дивиться за цим посиланням.