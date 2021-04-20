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    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi

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    Audi e-tron - Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Audi e-tron
    Фото з відкритих джерел

    Німецька компанія показала електричну версію седана Audi A6

    Audi продовжує радувати прихильників цікавими новинками. Цього року компанія презентувала спортивний седан e-tron GT, який є фактично більш доступною версією Porsche Taycan. І ось черговий електричний дебютант – A6 e-tron.

    Ліфтбек A6 e-tron побудовано на новій електричної платформі. Електромобіль перевершує за габаритами «традиційний» A6: він довший, ширший і вищий, а розмір дисків становить 22 дюйма.

    Автомобіль має камери замість зовнішніх дзеркал, висувні дверні ручки і особливі матричні фари, які можуть проектувати навігаційні підказки на дорогу або інформацію про заряд батареї, наприклад, на стіну.

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    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi
    Дебютував черговий люксовий електрокар Audi

    До складу силової установки A6 e-tron входить два електромотори – по одному на кожній осі. Сумарна потужність електродвигунів досягає 476 кінських сил і 800 Нм крутного моменту.

    З місця до 100 кілометрів на годину електричний ліфтбек розганяється менш ніж за чотири секунди.

    Ємність батареї становить 100 кіловат-годин, вона забезпечує запас ходу до 700 кілометрів по циклу WLTP. Це більше, ніж у Tesla Model S. Хоча американська компанія вже підготувала нову версію «ески» – Plaid+ – яка проїжджатиме на одній зарядці 840 кілометрів.

    Не дотягує A6 e-tron до показників іншого конкурента – Mercedes EQS, який обіцяє на одном заряді 770 кілометрів. Детальніше про новинку від Mercedes – за цим посиланням.

    Експрес-зарядка електромобіля Audi з 5% до 80% займає близько 25 хвилин. А за 10 хвилин можна збільшити пробіг приблизно на 300 кілометрів.

    В Україні офіційно представлено два електромобілі Audi – кросовер e-tron та спортивний седан e-tron GT.

    Які електромобілі дебютують на українському ринку у 2021 році – дивиться за цим посиланням.

    Теги: Електромобілі Audi
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