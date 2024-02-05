Відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні

Кросовери Changan CS35 та CS75 FL, які пішли з російського авторинку

Марка Changan масово скоротила представлений у Росії модельний ряд

З російського ринку в січні 2024 пішли п'ять моделей китайських автомобілів. Про це з посиланням на представництва брендів у Росії повідомляє портал «Китайські автомобілі».

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Марка Changan скоротила представлений у РФ модельний ряд із 17 до 14 автомобілів. У країні перестануть продавати кросовери CS35 Plus, СS55 та CS75 FL. У прес-службі компанії пояснили, що на зміну їм дещо пізніше прийдуть наступні покоління оновлених автомобілів. Проте експерти наголошують, що кросовер CS35 Plus, який більше не буде продаватися в країні, був одним із найпопулярніших серед росіян.

Haval вивів з асортименту позашляховик H9 із дизельним двигуном. У представництві фірми додали, що на складі «Хавейл Мотор Рус» дизельних модифікацій H9 вже немає, проте вони залишилися в невеликій кількості у офіційних дилерів. Спеціалісти порталу припускають, що можливо буде випуск нової моделі.

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