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Відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні
Кросовери Changan CS35 та CS75 FL, які пішли з російського авторинку
фото: портал «Китайські автомобілі»

Марка Changan масово скоротила представлений у Росії модельний ряд

З російського ринку в січні 2024 пішли п'ять моделей китайських автомобілів. Про це з посиланням на представництва брендів у Росії повідомляє портал «Китайські автомобілі».

Марка Changan скоротила представлений у РФ модельний ряд із 17 до 14 автомобілів. У країні перестануть продавати кросовери CS35 Plus, СS55 та CS75 FL. У прес-службі компанії пояснили, що на зміну їм дещо пізніше прийдуть наступні покоління оновлених автомобілів. Проте експерти наголошують, що кросовер CS35 Plus, який більше не буде продаватися в країні, був одним із найпопулярніших серед росіян.

Haval вивів з асортименту позашляховик H9 із дизельним двигуном. У представництві фірми додали, що на складі «Хавейл Мотор Рус» дизельних модифікацій H9 вже немає, проте вони залишилися в невеликій кількості у офіційних дилерів. Спеціалісти порталу припускають, що можливо буде випуск нової моделі.

Ще один автовиробник, JAC, відмовився від продажу пікапів T6.

Нагадаємо, косметологиня може стати власницею компанії Lamborghini. Флавія Борзоне заявила, що вона є дочкою відомого мільярдера Тоніно Ламборгіні та спадкоємицею його компанії Lamborghini. Зараз компанія належить Volkswagen Group через її дочірню компанію Audi. 

Раніше трагічна ДТП на Рівненщині залишила сиротами 13 дітей. В автокатастрофі загинули чотири людини.

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Теги: росія Китай ринок автомобіль кросовери

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