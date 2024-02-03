Трагічна ДТП на Рівненщині залишила сиротами 13 дітей (фото, відео)

На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю двох машин

В автокатастрофі загинули чотири людини

Учора, 2 лютого, сталася смертельна ДТП на території Березнівської громади Рівненської обласні. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули чотири людини. Про це повідомив очільник Рівненької обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

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«Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин цієї громади. В одній із сімей батьків втратили вісім неповнолітніх дітей, в іншій – п’ятеро», – написав глава області.

На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин фото: ДСНС

Нині, за його словами, всі неповнолітні перебувають із родичами. Служба у справах дітей слідкує за ситуацією. Коваль пообіцяв взяти питання під особистий контроль.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в селі Михалин Рівненського району за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF.

На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин фото: ДСНС

Поліція встановила, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої був 30-річний житель Клесова. Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки – 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

«Крім того, з тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Києві було затримано водійку, яка скоїла три ДТП та тікала від патрульних. У салоні авто був її маленький син.