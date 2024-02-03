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Трагічна ДТП на Рівненщині залишила сиротами 13 дітей (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагічна ДТП на Рівненщині залишила сиротами 13 дітей (фото, відео)
На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю двох машин
фото: ДСНС

В автокатастрофі загинули чотири людини

Учора, 2 лютого, сталася смертельна ДТП на території Березнівської громади Рівненської обласні. У результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули чотири людини. Про це повідомив очільник Рівненької обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

«Без батьків та матерів залишилися діти з двох родин цієї громади. В одній із сімей батьків втратили вісім неповнолітніх дітей, в іншій – п’ятеро», – написав глава області.

На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин
На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин
фото: ДСНС

Нині, за його словами, всі неповнолітні перебувають із родичами. Служба у справах дітей слідкує за ситуацією. Коваль пообіцяв взяти питання під особистий контроль.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в селі Михалин Рівненського району за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito та вантажівки DAF.

На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин
На Рівенщині в результаті ДТП без батьків та матерів залишилися діти з двох родин
фото: ДСНС

Поліція встановила, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Mercedes-Benz Vito, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої був 30-річний житель Клесова. Унаслідок ДТП на місці події загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки – 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

«Крім того, з тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів: 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні», – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше в Києві було затримано водійку, яка скоїла три ДТП та тікала від патрульних. У салоні авто був її маленький син. 

Теги: Рівненщина діти ДТП

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