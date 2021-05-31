Експерт дав прогноз цін на пальне у червні

Як зміняться ціни на пальне в Україні у червні

За словами паливного експерта, український ринок має втриматися від зростання цін

Всупереч жахливим прогнозам про очікуване подорожчання палива через нібито дефіцит білоруського бензину марки А-95, що з’явилися недавно, значної зміни цін на нафтопродукти в червні не очікується.

Такий прогноз зробив Геннадій Рябцев, експерт з енергетики та директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея».

«Навіть якщо під час ремонту на Мозирському нафтопереробному заводі відвантаження бензину для українських компаній скоротяться, ці обсяги нескладно заповнити, збільшивши поставки з інших напрямків. Йдеться про Кременчуцький НПЗ, який вже заявив про можливість наростити поставки палива на внутрішній ринок, а також про литовські, польські, румунські виробники», — пояснив Рябцев.

Двома факторами, які здатні істотно вплинути на ціни в червні, експерт називає вартість нафтопродуктів на кордоні та курс національної валюти.

Гривня в останні тижні зміцнювалася, а котирування нафтопродуктів залишалися досить стабільними. Більш того, після появи у «Роснефть» нового постачальника дизеля і скрапленого газу в Україну, оптові ціни на ці ресурси пішли вниз.

«З огляду на сказане вище, якщо не відбудеться якихось форс-мажорів, то роздрібні ціни на паливо в Україні в червні залишаться на нинішньому рівні», — прогнозує Рябцев.