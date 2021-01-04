Експерти назвали топ-8 помилок, які роблять авто легкою мішенню для крадіїв

Навіть виходячи на кілька хвилин, завжди замикайте цінності в багажнику, радить відділ поліції Лос-Анджелеса

Всім відомо, що не можна залишати автомобіль незачиненим або забувати ключ у замку запалювання, але є багато менш очевидних помилок, які можуть зробити ваше авто легкою здобиччю для злочинців.

Про це пише Money Talks News.

Ось вісім найпоширеніших помилок власників автомобілів:

Залишати цінні речі в полі зору

Залишати цінні речі видимими у вашому автомобілі - все одно, що створити вітрину магазину для злодіїв. Якщо вони бачать, що їм подобається на невеликій «вітрині», потрібно лише хвилину, щоб розбити скло, схопити те, що вони хочуть, і тікати.

Навіть виходячи на кілька хвилин, завжди замикайте цінності в багажнику, радить відділ поліції Лос-Анджелеса. Якщо це неможливо, заховайте їх під сидіннями, у бардачку або в інших відсіках.

Думати, що злочинця приверне тільки нове авто

Проте злочинці націлені й на старі автомобілі, бо там зазвичай низький рівень безпеки.

У 2000-х роках більшість транспортних засобів почали оснащуватися більш досконалими системами запалювання. Багато транспортних засобів до цього часу легко запускати, якщо ви знаєте, як маніпулювати запаленням.

Купівля авто з текстильними дахами – кабріолет

Злодії розглядають текстильні покриття як головну мету, адже таку машину легше прорізати, ніж лист армованого металу.

Міцний ніж може прорізати тканину як масло. З точки зору крадія – це ідеальне авто.

Місця для паркування на темних, тихих вулицях

Злодії полюбляють робити свої брудні справи в темряві. Тому паркуйте свій автомобіль в добре освітленому та людному місці. Це важливо й для вашої особистої безпеки.

Не паркуйтеся біля вантажних автомобілів, мікроавтобусів, сміттєвих контейнерів та інших об’єктів, які перешкоджають видимості і забезпечують укриття. Уникайте паркувальних майданчиків і незнайомців поруч, які тиняються поблизу або сидять в авто.

Машина без нагляду і з увімкненим двигуном

Якщо навіть якщо у вас є запасний ключ і ви закриваєте двері, заведений автомобіль – найлегша здобич для злодія.

Великі паркувальні майданчики безпечніші

Наявність десятків або сотень автомобілів, що оточують вашу машину на гігантсьому паркувальному майданчику, може дати вам відчуття безпеки. Які шанси, що викрадач вибере ваш автомобіль?

Але злодії люблять великі паркувальні майданчики. Там викрадають каталітичні нейтралізатори вихлопних газів і колеса з десятків автомобілів.

Запасний ключ всередині автомобіля

Викрадачі автомобілів чудово знають про всі «хитрі» місця схову ключів.

Спроба спростити собі життя – і злодіям теж

Ви любите ставити машину так, щоб виїхати якомога швидше і легше? Пам’ятайте, що виїхати таким же чином можете не тільки ви. Паркуйтеся у важкодоступних для швидкого виїзду місцях. Крім того, вивертайте колеса в сторону узбіччя: кожна дрібниця, яку ви робите, щоб зробити свій автомобіль менш привабливим для злодіїв, може позбавити вас зайвих проблем.