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Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Більше половини нових ФОПів в Україні відкрили жінки: який бізнес обирають найчастіше
Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю
фото з відкритих джерел

Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю, надання інших індивідуальних послуг та інформаційних послуг  

Понад 43 тисячі ФОПів в Україні у 2024 році створили жінки за даними Єдиного державного реєстру. Це більш ніж половина від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал цього року. Найчастіше жінки відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних та інформаційних послуг. Чоловіки ж частіше обирають комп'ютерне програмування та оптову торгівлю. Про це повідомляє Опендатабот.

43 554 нових ФОПів створили жінки за перший квартал 2024 року. Це більше половини – 59% – від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.

Частка чоловіків і жінок серед новостворених ФОПів
Частка чоловіків і жінок серед новостворених ФОПів
фото інфографіка Опендатабот

Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

У той же час чоловіки частіше обирають для себе комп'ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок). 

Топ сфер нових ФОП
Топ сфер нових ФОП
фото інфографіка Опендатабот

Нагадаємо, майже 31 тисяча фізичних осіб-підприємців (ФОП) припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найчастіше закриваються бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше – понад 74 тисячі за перший квартал цього року. Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34.9%).

До слова, впродовж 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній. Вони склали 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.  Зазначається, що за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

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Теги: бізнес жінка гендер ФОП

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