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З автомобіля футболіста «Вердера» невідомі вкрали всі чотири колеса (фото)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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З автомобіля футболіста «Вердера» невідомі вкрали всі чотири колеса (фото)
«Бремен. Я просто хотів поїхати на тренування», – написав Кулібалі, опублікувавши фото машини без коліс

19-річний футболіст «Вердера» Кулібалі хотів сісти у свою машину та поїхати на тренування, але...

Центральний захисник німецького «Вердера» Карім Кулібалі в п'ятницю, 7 серпня, став жертвою пограбування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

19-річний футболіст хотів сісти у свою машину та поїхати на тренування, однак зробити цього йому не вдалося: з автомобіля вкрали всі чотири колеса. 

«Бремен. Я просто хотів поїхати на тренування», – написав Кулібалі, опублікувавши фото машини без коліс.

На тренування «Вердера» Кулібалі все ж таки встиг вчасно – його підвіз одноклубник Салім Муса.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пограбування ФК «Вердер»

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