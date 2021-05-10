Ford відкликає майже 670 тисяч позашляховиків

З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб

Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає кросовери Ford Explorer, оскільки у них можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху. Про це повідомляє Reuters.

З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Відкликання охоплює транспортні засоби з 2016 по 2019 рік. Дилери встановлять штифти та замінять будь-які пошкоджені рейкові затискачі та кришки рейлінгу на даху.

З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.

Відкликання включає 620 483 автомобілів у Сполучених Штатах, 36 419 у Канаді та 4260 у Мексиці.