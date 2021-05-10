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    Ford відкликає майже 670 тисяч позашляховиків

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    Ford відкликає майже 670 тисяч позашляховиків - Ford відкликає майже 670 тисяч позашляховиків
    Ford відкликає майже 670 тисяч позашляховиків
    Фото з відкритих джерел

    З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб

    Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає кросовери Ford Explorer, оскільки у них можуть від'єднуватися заглушки рейлінгів на даху. Про це повідомляє Reuters.

    З проханням відкликати авто до компанії звернулося Національне управління безпеки дорожнього руху США.

    Відкликання охоплює транспортні засоби з 2016 по 2019 рік. Дилери встановлять штифти та замінять будь-які пошкоджені рейкові затискачі та кришки рейлінгу на даху.

    З початку 2020 року про проблеми з рейлінгами повідомили 11 осіб.

    Відкликання включає 620 483 автомобілів у Сполучених Штатах, 36 419 у Канаді та 4260 у Мексиці.

    Теги: США автомобіль кросовери
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