Ford відкликає понад 200 тис. авто у США через проблеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: reuters

Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі

Американська компанія Ford Motor відкликає 227 006 автомобілів у США через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливі ослаблені болти передніх сидінь та 56 841 авто Lincoln і Explorer через видимі бульбашки повітря у лобовому склі. Також стосується 6 909 фургонів Econoline з несправними системами розморожування та протитуманного обігріву.

Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі, що стали причиною відкликання. У середу Ford відкликав 175 тис. автомобілів через від'єднання вітровідбивачів люка. Відкликання стосувалося позашляховиків Ford Expedition і Lincoln Navigator, а також пікапів серії F.

До слова, лінійку Ford Mustang Mach-E в Україні поповнить топова версія GT. Це потужний спортивний варіант електричного кросовера. Подробиці авто з’явилися на сайті офіційного імпортера Ford в Україні.

Головна відмінність Ford Mustang Mach-E GT – його силова установка. Електрокросовер оснащений двома моторами, які сумарно розвивають 487 к. с. і 830 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Повнопривідний кросовер Ford Mustang Mach-E GT також отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та ефективніші гальма Brembo.

Теги: США автомобіль Ford

