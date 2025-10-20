Кортеж віцепрезидента США потрапив під обстріл під час військових навчань

У Каліфорнії під час демонстраційних стрільб стався нещасний випадок

Під час навчань морської піхоти в Каліфорнії вибухнув снаряд, поранивши охорону з кортежу віце-президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Beast.

Зазначається, що на військовій базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб з нагоди 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок. Один із 155-мм снарядів, випущених із гаубиці М777, передчасно здетонував над трасою Interstate 5 – великою автомагістраллю, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго.

Осколки пошкодили мотоцикл із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм.

