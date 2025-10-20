Головна Країна Політика
Кортеж віцепрезидента США потрапив під обстріл під час військових навчань

Кортеж віцепрезидента США потрапив під обстріл під час військових навчань
Осколки снаряда пошкодили мотоцикл із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля
У Каліфорнії під час демонстраційних стрільб стався нещасний випадок

Під час навчань морської піхоти в Каліфорнії вибухнув снаряд, поранивши охорону з кортежу віце-президента США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Daily Beast.

Зазначається, що на військовій базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб з нагоди 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок. Один із 155-мм снарядів, випущених із гаубиці М777, передчасно здетонував над трасою Interstate 5 – великою автомагістраллю, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго.

Осколки пошкодили мотоцикл із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар.

