В Україні з'явиться швидкий спортивний електрокросовер Ford (фото)

Електромобіль Ford Mustang Mach-E GT оснащений 487-сильною установкою. Кросовер здатен розігнатися до сотні за 4,4 с та проїхати до 500 км без підзарядки

Лінійку Ford Mustang Mach-E в Україні поповнить топова версія GT. Це потужний спортивний варіант електричного кросовера. Подробиці авто з’явилися на сайті офіційного імпортера Ford в Україні.

Ford Mustang Mach-E GT вирізняється зміненою передньою частиною фото: Ford

Головна відмінність Ford Mustang Mach-E GT – його силова установка. Електрокросовер оснащений двома моторами, які сумарно розвивають 487 к. с. і 830 Нм.

Розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Повнопривідний кросовер Ford Mustang Mach-E GT також отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та ефективніші гальма Brembo.

Кросовер оснащений 487-сильною установкою фото: Ford

Електромобіль Ford Mustang Mach-E GT комплектують лише збільшеною батареєю місткістю 98 кВт∙год. Запас ходу становить 500 км, а зарядка у швидкому режимі на 80% займає 45 хвилин.

Від стандартного Ford Mustang Mach-E варіант GT відрізняється зміненим дизайном передньої частини та 20-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла з екошкіри.

Новий Ford Mustang Mach-E GT коштує 2 931 964 гривні і багато оснащений. Кросовер отримав безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів крісел та керма, акустика Bang&Olufsen, датчики світла і дощу, камери кругового огляду.