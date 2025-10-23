Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
Трамп: Єдиний спосіб – це якщо запускати їх (ракети Tomahawk – «Главком») будемо ми, але ми цього робити не збираємося
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп розповів, щоб навчитися користуватися ракетами Tomahawk, потрібно щонайменше шість місяців

Президент США Дональд Трамп заявив, що не надавав Україні дозволу завдавати ударів у глиб території Росії, оскільки Київ не застосовує американські ракети, повідомляє «Главком».

«По-перше, я не давав дозволу Україні бити ракетами по Росії. По-друге, вони не використовують наші ракети. Вони використовують, як я думаю, європейські ракети або якісь інші, але не наші», – сказав Трамп.

Він також зазначив, що для того, щоб навчитися користуватися ракетами великої дальності Tomahawk, потрібно щонайменше шість місяців.

«Єдиний спосіб – це якщо запускати їх будемо ми, але ми цього робити не збираємося», – наголосив президент США.

За його словами, Вашингтон контролює власне озброєння, проте не втручається в дії союзників, які постачають Києву іншу зброю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення газети Wall Street Journal про нібито згоду Вашингтона на використання Україною далекобійних ракет для ураження цілей глибоко на території Росії. 

У дописі в соцмережі Трамп охарактеризував публікацію як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила».

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».

Теги: США Tomahawk озброєння Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп досі живе в ілюзіях відірвати Москву від Пекіна
Аляска №2? Чому Трамп обрав Будапешт
17 жовтня, 13:29
Офіс з питань управління та бюджету наказав визначити програми та проєкти, фінансування яких буде припинено
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
25 вересня, 11:51
Американський президент переконаний, що Росія напала на Україну через виведення військ США з Афганістану
«У тебе жалюгідний вигляд». Трамп розкрив деталі розмови з Путіним на Алясці
30 вересня, 18:22
Скорочення є частиною масштабної реструктуризації
Масові скорочення в США торкнулися персоналу заводу з виробництва Ozempic
7 жовтня, 14:58
Трамп: Ми дуже близькі до укладення угоди на Близькому Сході, і що я маю негайно прибути
Угода між Ізраїлем і ХАМАС може бути підписана сьогодні в Єгипті
9 жовтня, 01:48
Зеленський вірить, що Трамп допоможе завершити війну
Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть
17 жовтня, 23:59
Трамп пригостив Зеленського трьома стравами
Reuters дізнався меню обіду Зеленського та Трампа у Білому домі
18 жовтня, 04:15
Путін вимагав від України здати Донеччину для припинення війни
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
18 жовтня, 23:48
Діамант отримав ім'я Вільяма, який святкував день народження
Американська родина знайшла алмаз під час прогулянки у парку
27 вересня, 08:27

Політика

Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua