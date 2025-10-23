Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці

Трамп: Єдиний спосіб – це якщо запускати їх (ракети Tomahawk – «Главком») будемо ми, але ми цього робити не збираємося

Дональд Трамп розповів, щоб навчитися користуватися ракетами Tomahawk, потрібно щонайменше шість місяців

Президент США Дональд Трамп заявив, що не надавав Україні дозволу завдавати ударів у глиб території Росії, оскільки Київ не застосовує американські ракети, повідомляє «Главком».

«По-перше, я не давав дозволу Україні бити ракетами по Росії. По-друге, вони не використовують наші ракети. Вони використовують, як я думаю, європейські ракети або якісь інші, але не наші», – сказав Трамп.

Він також зазначив, що для того, щоб навчитися користуватися ракетами великої дальності Tomahawk, потрібно щонайменше шість місяців.

«Єдиний спосіб – це якщо запускати їх будемо ми, але ми цього робити не збираємося», – наголосив президент США.

За його словами, Вашингтон контролює власне озброєння, проте не втручається в дії союзників, які постачають Києву іншу зброю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заперечив повідомлення газети Wall Street Journal про нібито згоду Вашингтона на використання Україною далекобійних ракет для ураження цілей глибоко на території Росії.

У дописі в соцмережі Трамп охарактеризував публікацію як «фейк ньюс» та наголосив, що «США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не були, і що б Україна з ними не робила».

Раніше газета Wall Street Journal повідомляла, що адміністрація Трампа начебто зняла ключове обмеження на використання західних ракет далекої дії Storm Shadow, які можуть уражати цілі в глибині території противника. За повідомленнями, після зміни політики удар по заводу в Брянській області – підприємству, що виробляло вибухівку та ракетне паливо – став першим ударом, здійсненим після цього кроку, Генеральний штаб ЗСУ назвав атаку «успішною».