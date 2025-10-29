Головна Світ Соціум
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США анулювали візу Нобелівському лауреатові з Нігерії, який критикував Трампа
Шоїнка зауважив, що у нього більше немає американської грін-карти
Посольство США в Нігерії заявило, що не може коментувати окремі випадки

Нігерійський лауреат Нобелівської премії Воле Соїнка заявив, що США анулювали його візу і заборонили в'їзд до країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

91-річний письменник, який у 1986 році отримав Нобелівську премію з літератури, сказав, що консульство США попросило його принести паспорт, щоб анулювати візу особисто, оскільки з'явилася нова, не уточнена інформація. Соїнка назвав це запрошення «досить дивним любовним листом від посольства» і сказав організаціям, які сподіваються запросити його до США, «не витрачати свій час».

Посольство США в Нігерії заявило, що не може коментувати окремі випадки.

Нобелівський лауреат раніше мав постійне місце проживання в США, але відмовився від нього в 2016 році, розірвавши свою грін-карту на знак протесту проти обрання президента Дональда Трампа. Соїнка підтвердив, що він більше не має грін-картки, і жартома додав, що вона «потрапила в ножиці і розрізалася на кілька шматків».

Протягом останніх 30 років письменник регулярно викладав в американських університетах. Соїнка давно критикує радикальну позицію адміністрації Трампа щодо імміграції і пов'язує анулювання візи зі своєю відвертою критикою. Він сказав, що його недавнє порівняння американського лідера з угандійським диктатором – «Іді Аміном з білим обличчям» – могло сприяти виникненню нинішньої ситуації.

Іді Амін був угандійським військовим офіцером і диктатором, який правив країною з 1971 по 1979 рік, відомий своїм жорстоким режимом і масовими порушеннями прав людини.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Також венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.

До слова, президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським в Білому домі скаржився на те, що не отримав Нобелівської премії миру

