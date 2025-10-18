Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN

Дональд Трамп вважає, нібито Україна прагне ескалації та затягування конфлікту

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися у баченні подальшого перебігу війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що переговори лідерів тривали кілька годин за участю їхніх головних радників і, за словами джерел видання, відзначалися напруженою, відвертою та місцями «незручною» атмосферою.

Під час «прямої та чесної» розмови Трамп чітко заявив Зеленському, що наразі Україна не отримає далекобійних ракет Tomahawk, здатних уражати цілі на глибині російської території.

Один із чиновників повідомив, що Трамп вважає, нібито Україна прагне ескалації та затягування конфлікту, тоді як він побоюється великих втрат із наближенням зими.

Невдовзі після зустрічі президент США закликав до припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, наголосивши на необхідності зупинити кровопролиття.

За словами одного з посадовців, Трамп пояснив свою позицію «реаліями нинішнього стану конфлікту», зауваживши, що «занадто багато руйнувань і занадто багато смертей».

«Обидві сторони мають укласти угоду», – додав інший чиновник, підкресливши, що надалі ситуація лише ускладнюватиметься.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Трамп наголосив, що його головним пріоритетом є дипломатичне вирішення війни, а постачання Tomahawk може, на його думку, підірвати ці зусилля.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.