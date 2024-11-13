Електромобілі здобувають все більшу й більшу популярність, але бензинові авто наразі купляють частіше

Попит на бензинові мотори залишається стабільним через роки. А газові та гібридні силові установки поки не набули такої популярності. Про це повідомили аналітики Інституту досліджень авторинку.

Розглядаючи діаграму віз верхнього поля, бачимо наскільки стабільний попит був на бензинові мотори. І досі вони залишаються впевненими лідерами ринку, маючи «контрольний пакет акцій» у розмірі 50,6%.

Як змінювалась популярність легковиків за типом пального за минулі 30 років фото: Інститут досліджень авторинку

Наступна частина – автомобілі з газобалонним обладнанням. Видно як з роками удосконалення систем живлення та керування двигунами витісняють ГБО, яке доцільно інсталювати на «атмосферні» двигуни, середнього та великих об’ємів, не «обтяжені» прямим впорскуванням типу GDI, автоматом зміни фаз газорозподілу та турбонаддувом.

Авто з гібридними силовими установками, чи то одним словом – «гібриди», як їх здебільшого називають у побуті, попри свої подвійні переваги (електромобіль плюс авто з ДВЗ) надто широкої популярності не здобули – їхня частка ледь помітна поміж іншими. І хоч за «табличними» параметрами це мало не ідеальне рішення, на практиці ж доводиться стикатися з потребою утримання (обслуговування) теж двох авто – електричного й бензинового (рідше – дизельного). Та й виробники через конструктивну складність «гібридів» не поспішали ставити їх на конвеєри, що врешті не створило достатньої пропозиції на ринку.

Цікава частина діаграми з дизельними двигунами: видно як вони у 90-ті «проривалися» на ринок, як ними захоплювалися автомобілісти у двотисячних, і як їхня частка поступово почала знижуватися після 2018 р.в. Скоріш за все дизелі, попри значні старання екоактивісітів, з ринку не зникнуть. Адже як не крути, наразі не винайдено джерела енергії для легковика чи LCV вагою 70-100 кг (вага пального), якого б вистачило на 1000 кілометрів шляху. Та й коли йдеться про комерційний транспорт, ніколи йому стояти біля чарджерів, заправив – і в дорогу. У таких питаннях економічна доцільність повинна переважати над поривами окремих борців проти глобального потепління.

І коли вже зачепили тему екології, на ній і завершимо цей огляд. Зелений сектор – електромобілі, які впевнено здобувають все більшу й більшу популярність. І вона зростатиме й надалі, разом зі збільшенням вибору на ринку та зменшенням цін на популярні моделі легковиків групи BEV. Принаймні, так буде весь наступний 2025 рік, доки діятиме «нульове розмитнення» на цю групу автомобілів. А далі, якщо повернеться повний пакет податків (що дуже ймовірно, враховуючи високу потребу країни у фінансах), темпи зростання тут можуть дещо знизитися.

Нагадаємо, що у жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.