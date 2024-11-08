На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус курсуватимуть зі змінами руху

9 листопада змінять рух автобуси №№ 2, 33, 39, 63, 81, 101, 31 і тролейбус № 34

На вихідних, протягом 9 та 10 листопада, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Миколи Закревського, Кубанської України, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

9 листопада змінять рух автобуси №№ 2, 33, 39, 63, 81, 101, 31 і тролейбус № 34, а 10 листопада – автобус № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

автобус № 33 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

автобус № 39 – до вул. Ракетної від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;

автобус № 63 – від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;

автобус № 81 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, протягом двох днів на тижні, 5 та 8 листопада через проведення ярмарку на вулиці Бульварно-Кудрявській будело змінено маршрут автобусів № 7.